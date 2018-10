To był pocisk. Reprezentant Polski prawie rozerwał siatkę





Foto: EPA/EDDY LEMAISTRE | Video: PAP/EPA Kędziora strzelił gola kolejki

Takich goli nie ogląda się za często. W czwartek na boiskach Ligi Europy nikt nie strzelił piękniej od Tomasza Kędziory. Polski obrońca Dynama Kijów rozegrał całe spotkanie i przyczynił się do wyjazdowej wygranej z Rennes 2:1.

Była 20. minuta meczu, sunął atak piłkarzy z Ukrainy. Na podanie z lewej strony boiska zdecydował się Vitalij Bujalski, w piłkę nie trafił Denis Garmash, trafił za to nadbiegający z prawej Kędziora. Ale jak! Z trzydziestu metrów, z całej siły, pod poprzeczkę. To był istny pocisk, piłka wylądowała pod poprzeczką. Bramkarz gospodarzy Abdoulaye Diallo nie miał najmniejszych szans na interwencję.



Tomasz Kędziora - fantastyczny gol - Rennes vs Dynamo Kijów pic.twitter.com/PLf2UCxKat — Arut1025 (@JonyGunman) October 25, 2018





To trzecia bramka Kędziory w tym sezonie. Wcześniej trafiał po jednym razie w lidze ukraińskiej oraz eliminacjach Ligi Mistrzów. Gol z Rennes dał prowadzenie jego drużynie, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Clement Grenier. Mimo że Francuzi atakowali przez całą drugą część, to Dynamo strzeliło zwycięskiego gola. W 89. minucie zrobił to Bujalski. Warto podkreślić, że jego drużyna grała już wtedy piątą minutę w dziesięciu po czerwonej kartce Wołodymira Szepelewa.

Źródło: EPA/EDDY LEMAISTRE Koledzy gratulują Kędziorze

Inni bez szału

Dużo mniej szczęścia mieli inni Biało-Czerwoni występujący w czwartek na boiskach Ligi Europy.

Karabach Agdam, z Jakubem Rzeźniczakiem w składzie, przegrał u siebie z Worsklą Połtawa 0:1.

Natomiast Łudogorec Razgrad, którego barw bronią Jacek Góralski i Jakub Świerczok, zremisował na wyjeździe z AEK Larnaka 1:1. Góralski na boisku pojawił się w 62. minucie i został ukarany żółtą kartką. Świerczok z kolei do gry wszedł w 84. minucie.

Bez punktu w LE pozostaje Girondins Bordeaux Igora Lewczuka. Żyrondyści tym razem ulegli na wyjeździe Zenitowi Sankt Petersburg 1:2, a polski obrońca rozegrał cały mecz na prawej obronie.

Źródło: EPA/ANATOLY MALTSEV Igor Lewczuk kontra Artiom Dziuba

Dwóch Polaków stanęło naprzeciw siebie w Trnawie, gdzie miejscowy Spartak Patryka Małeckiego podejmował Dinamo Zagrzeb Damiana Kądziora. Trzecie zwycięstwo odniósł mistrz Chorwacji, który tym razem wygrał 2:1. Małecki na boisko wszedł w 69., a Kądzior w 74. minucie.



Wyniki meczów 3. kolejki:



Grupa A

AEK Larnaka - Łudogorec Razgrad 1:1

FC Zurich - Bayer Leverkusen 3:2

Grupa B

RB Lipsk - Celtic Glasgow 2:0

FC Salzburg - Rosenborg Trondheim 3:0

Grupa C

FC Kopenhaga - Slavia Praga 0:1

Zenit Sankt Petersburg - Girondins Bordeaux 2:1

Grupa D

RSC Anderlecht - Fenerbahce Stambuł 2:2

Spartak Trnawa - Dinamo Zagrzeb 1:2

Grupa E

Karabach Agdam - Worskla Połtawa 0:1

Sporting Lizbona - Arsenal 0:1

Grupa F

AC Milan - Betis Sewilla 1:2

F91 Dudelange - Olympiakos Pireus 0:2

Grupa G

Glasgow Rangers - Spartak Moskwa 0:0

Villarreal - Rapid Wiedeń 5:0

Grupa H

Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol 2:0

Olympique Marsylia - Lazio Rzym 1:3

Grupa I

Sarpsborg FF - Malmoe FF 1:1

Besiktas Stambuł - KRC Genk 2:4

Grupa J

Standard Liege - FK Krasnodar 2:1

Sevilla - Akhisar Belediyespor 6:0

Grupa K

Rennes - Dynamo Kijów 1:2

FK Jablonec - FK Astana 1:1

Grupa L

Chelsea - BATE Borysów 3:1

PAOK Saloniki - MOL Vidi Szekesfehervar 0:2