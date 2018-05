Znamy ostateczny skład Brazylii na mistrzostwa świata. Robi wrażenie





Wracający po kontuzji Brazylijczyk Neymar będzie liderem 23-osobowej kadry na mistrzostwa świata w Rosji. Selekcjoner reprezentacji Tite ogłosił w poniedziałek nazwiska powołanych piłkarzy.

Neymar z powodu skręcenia prawej kostki i złamania kości śródstopia nie grał od końca lutego. Na turniej w Rosji kapitan Canarinhos powinien być już w pełni gotowy do gry.

Plejada gwiazd

Oprócz niego powołania otrzymało kilka gwiazd światowego futbolu, m.in. Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus Turyn), Casemiro i Marcelo (z Realu Madryt), Philippe Coutinho i Paulinho (obaj Barcelona).

W brazylijskiej kadrze próżno szukać wielkich sensacji. Tite postawił na sprawdzonych wcześniej piłkarzy, którzy w świetnym stylu wywalczyli awans na rosyjską imprezę.

Małą niespodzianką jest powołanie dla 33-letniego stopera Pedro Geromela z Gremio Porto Alegre. Doświadczony obrońca bardzo długo był pomijany przez kolejnych selekcjonerów, a w kadrze zadebiutował ledwie dwa lata temu. Na razie uzbierał dwa występy.

Jeden wielki nieobecny

W Rosji nie zobaczymy cenionego w Europie obrońcy Juventusu Alexa Sandro. On jednak na lewej obronie miał ogromną konkurencję. Po tej samej stronie boiska biegają przecież Marcelo z Realu i Felipe Luis z Atletico.

W składzie Canarinhos nie ma też oczywiście Daniego Alvesa. Doświadczony boczny obrońca Paris Saint-Germain doznał kontuzji kolana w niedawnym finale Pucharu Francji z trzecioligowym Les Herbiers (2:0), co wykluczyło go z występu na mistrzostwach świata. To duży pech, bo utytułowany Alves był pewniakiem w składzie Tite.

Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Brazylia trafiła do grupy E - ze Szwajcarią, Kostaryką i Serbią.



Kadra Brazylii na mistrzostwa świata:



Bramkarze: Alisson (AS Roma), Ederson (Manchester Cit), Cassio (Corinthians);



Obrońcy: Danilo (Manchester City), Fagner (Corinthians), Marcelo (Real Madryt), Filipe Luis (Atletico Madryt), Miranda (Inter Mediolan), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Pedro Geromel (Gremio Porto Alegre);



Pomocnicy: Casemiro (Real Madryt), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Fred (Szachtar Donieck), Philippe Coutinho (Barcelona), Willian (Chelsea Londyn);



Napastnicy: Neymar (Paris Saint-Germain), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus Turyn), Taison (Szachtar Donieck).