Syn piłkarskiej legendy powołany do reprezentacji USA





Foto: Facebook/George Weah Timothy Weah (z prawej) niedawno zadebiutował w PSG

Timothy Weah, syn George'a Weaha, prezydenta Liberii, a w przeszłości jednego z najlepszych w historii piłkarzy afrykańskich, został powołany do reprezentacji USA na towarzyski mecz z Paragwajem, który odbędzie się 27 marca w Cary w Karolinie Północnej.

Urodzony w Nowym Jorku 18-letni Weah zadebiutował dwa tygodnie temu we francuskiej ekstraklasie w barwach Paris Saint-Germain. W tym klubie grał w przeszłości również jego ojciec.



Trzech debiutantów, jeden powrót. Nawałka uzupełnił skład Znamy już cały... czytaj dalej » Młody Weah trenował piłkę nożną w New York Red Bulls, a od 2014 roku w Paris Saint-Germain, występując jednocześnie w drużynie USA w młodszych kategoriach wiekowych, począwszy od U-14. W 2017 zagrał w mistrzostwach świata do lat 17 w Indiach, gdzie Amerykanie odpadli w ćwierćfinale.



Obecnie reprezentacja USA przechodzi gruntowną przebudowę po nieudanych eliminacjach do mistrzostw świata w Rosji. Na mecz z Paragwajem tymczasowy selekcjoner Dave Sarachan powołał 26 zawodników. Aż 17 z nich nie skończyło 24 lat.

Tata jedyny w historii

George Weah to jedyny Afrykańczyk wyróżniony tytułem Piłkarza Roku FIFA. Prestiżowy plebiscyt wygrał w 1995 roku. Otrzymał wówczas także Złotą Piłkę magazynu "France Football" oraz nagrodę dla Piłkarza Roku Afryki. Grał m.in. w PSG, AC Milan, Chelsea i Manchesterze City.

Źródło: Instagram/Timothy Weah Timothy Weah grał w młodzieżowych reprezentacjach USA