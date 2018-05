Paris Saint-Germain ma nowego trenera. "Dostać się na najwyższy poziom"





Niemiec Thomas Tuchel, były szkoleniowiec m.in. Borussii Dortmund, został trenerem piłkarzy Paris Saint-Germain. Francuski zespół, który prowadził dotychczas Hiszpan Unai Emery, zdobył w obecnym sezonie mistrzostwo i puchar kraju oraz Puchar Ligi.

- Z wielką radością, dumą i ambicją dołączam do wielkiego klubu, jakim jest Paris Saint-Germain. Z niecierpliwością czekam na współpracę ze wspaniałymi piłkarzami, należącymi do najlepszych na świecie. W Paryżu jest wyjątkowy potencjał. Razem z moim sztabem zrobimy wszystko, by pomóc drużynie dostać się na najwyższy międzynarodowy poziom - powiedział Tuchel, cytowany na oficjalnej stronie siedmiokrotnych mistrzów Francji.

Na dwa lata

Krychowiak spadł i się pożegnał. "To był zaszczyt" Nie tak wyobrażał... czytaj dalej » 44-letni Tuchel od 2009 roku trenował FSV Mainz, a w latach 2015-17 Borussię Dortmund. Od lata ubiegłego roku nie prowadził żadnej drużyny. W niektórych mediach spekulowano, że być może wkrótce podejmie pracę w Arsenalu.



Ostatecznie jednak Niemiec trafił do Paris Saint-Germain. Jak poinformował francuski klub, kontrakt obowiązuje na dwa sezony. Warunków finansowych nie ujawniono.

Zdecydowała Liga Mistrzów

Jego poprzednik, 46-letni Unai Emery, pracował w PSG od 2016 roku i teraz odchodzi z klubu po wygaśnięciu kontraktu. W minioną niedzielę został wybrany najlepszym trenerem sezonu we francuskiej Ligue 1.



Paryżanie zdobyli wszystko co możliwe na krajowym podwórku, ale wciąż nie mogą wywalczyć trofeum w Lidze Mistrzów. Tym razem odpadli w 1/8 finału po rywalizacji z Realem Madryt. Nie tego oczekiwali katarscy szejkowie, którzy pompują w klub fortunę. Ubiegłego lata wydali blisko 400 milionów euro, m.in. na zakup Neymara i Kyliana Mbappe.



Piłkarzem Paris Saint-Germain jest także Grzegorz Krychowiak, który w mijającym sezonie grał na zasadzie wypożyczenia w West Bromwich Albion (spadek z Premier League) i teraz wraca do Francji. Jak napisał na Twitterze polski pomocnik, w niedzielę wystąpił po raz ostatni w WBA. Podziękował też kibicom, sztabowi oraz piłkarzom z drużyny za ten sezon.