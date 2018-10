Legenda wraca do domu. Glik ma nowego trenera





Foto: asmonaco.com | Video: Reuters TV Henry zaczyna samodzielną pracę jako trener

To w barwach AS Monaco wchodził w dorosłą piłkę. Teraz Thierry Henry wraca do Księstwa, ale w roli trenera. Z klubem Kamila Glika Francuz podpisał trzyletni kontrakt.

Stanowisko trenera klubu raptem przez kilka dni pozostawało nieobsadzone. W czwartek z powodu słabych wyników zwolniony został szkoleniowiec Leonardo Jardim. Drużyna pod wodzą pracującego w klubie od 2014 roku Portugalczyka w dziewięciu meczach ligi francuskiej zdobyła tylko sześć punktów i w tabeli zajmuje 18. miejsce.

Od początku media najwięcej szans dawały Henry'emu, który niedawno miał być już dogadany z Girondins Bordeaux, gdzie obrońcą jest Igor Lewczuk. W sobotę Francuz oficjalnie został szkoleniowcem Monaco, w którym gra inny reprezentant Polski. Kontrakt podpisał na trzy lata. W Monaco stracili cierpliwość, Glik bez trenera Leonardo Jardim... czytaj dalej »

Zdeterminowany

W przypadku Francuza to powrót do korzeni. Właśnie w Monaco zaczynał przygodę z futbolem. Zawodnikiem tego klubu był w latach 1994–99.

- Po pierwsze, dziękuję AS Monaco za otrzymaną szansę trenowania zespołu tak wyjątkowego dla mnie. Cieszę się, że mogę wrócić do AS Monaco, jestem bardzo zdeterminowany, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Nie mogę doczekać się spotkania z piłkarzami i wspólnego początku pracy - powiedział po nominacji Henry dla oficjalnej strony klubowej.

W roli szkoleniowca 41-latek nie ma jak na razie zbyt dużego doświadczenia. Od 2016 roku jest asystentem trenera reprezentacji Belgii. Jeszcze w piątek wieczorem instruował Czerwone Diabły w starciu ze Szwajcarią. Trzecia drużyna ostatniego mundialu wygrała 2:1.

Źródło: PAP/EPA W piątek Henry był w Brukseli na meczu ze Szwajcarią

"Zdaje sobie sprawę z tego, co go czeka"

- Jego wiedza o futbolu, pasja do gry, zaangażowanie w nasze barwy sprawiają, że nominacja ta staje się rzeczywistością. Thierry zdaje sobie sprawę z tego, co go czeka i chce rozpocząć nową pracę. Może liczyć na nasze zaufanie i wsparcie - dodał wiceprezes i dyrektor generalny klubu Vadim Wasiliew.



Poza klubem z księstwa, Henry bronił jeszcze barw Juventusu, Arsenalu i Barcelony. Z drużyną narodową zdobył mistrzostwo świata (1998) i Europy (2000). Karierę piłkarską zakończył w 2014 roku.







@ThierryHenry nommé entraîneur de l’AS Monaco



Communiqué https://t.co/yp900aiWDT#ForeverMonacopic.twitter.com/VVNaiI1xFL — AS Monaco (@AS_Monaco) October 13, 2018