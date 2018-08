"Do dzisiaj nie całowałem żadnego herbu". Real pokazał nowego bramkarza





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters Thibaut Courtois zaprezentowany

Thibaut Courtois zaprezentowany. Belg ma być nowym bramkarzem Realu, tym pierwszym i na lata. Na konferencji padło kilka niewygodnych pytań.

Real zapłacił za niego Chelsea 35 mln euro. Promocja jak na absolutną czołówkę na tej pozycji. Normalnie przelew pewnie by przekroczył 100 mln euro, ale Belgowi został ostatni rok kontraktu z londyńczykami. Jeśli chcieli na nim cokolwiek zarobić, musieli zgodzić się na transfer już teraz.



Zresztą on sam naciskał na przeprowadzkę do Hiszpanii. Buntował się, nie chciał trenować z Chelsea. W końcu dopiął swego.



- Spełniłem swoje marzenia, a marzyłem o tym od dziecka - cieszył się Courtois na czwartkowej prezentacji. - To najlepszy klub na świecie - dodał od siebie. Wątpliwe, czy zdobył z miejsca kibiców.

Źródło: PAP/EPA Belg zjawił się z najbliższymi

Przeprosił jeszcze raz

Wielu mu pamięta, że w czasach występów w Atletico, po świętowaniu zdobycia Pucharu Króla, obrażał sympatyków Realu. Teraz musiał się z tego tłumaczyć. Tamto zachowanie zrzucił na karb młodego wieku.



- Dałem się ponieść chwili. Wtedy za to przeprosiłem, przepraszam i teraz - kajał się.



Dziennikarze nie odpuszczali. Padło też pytanie o herb Realu, który podczas prezentacji pocałował. Dopytywano go, czy nie obawia się reakcji kibiców Atletico. Ich też swego czasu zapewniał o wierności.



- Do Atletico mam duży szacunek. Do dzisiaj nie całowałem żadnego herbu. Dziś to zrobiłem, bo jestem, gdzie zawsze chciałem być. Chcę tu wiele wygrywać - odparł.



Courtois podpisał sześcioletni kontrakt.

Źródło: PAP/EPA Courtois całuje herb Realu, bo jest tam, gdzie zawsze chciał