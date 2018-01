Walcott odchodzi po 12 latach. Chce pojechać na mundial





Foto: evertonfc.com | Video: Wikipedia, evertonfc.com Walcott po wielu latach zmienił otoczenie

Angielski piłkarz Theo Walcott przeniósł się z Arsenalu do Evertonu. Z klubem z Liverpoolu 28-letni napastnik podpisał kontrakt na trzy i pół roku. Kwotę transferu media oszacowały na 20 milionów funtów.

W Arsenalu Walcott grał od 2006 roku. Zdobył 108 goli w 397 występach. W tym sezonie wystąpił tylko w sześciu spotkaniach ligowych, za każdym razem wchodząc na boisko z ławki rezerwowych na końcowe minuty.

Tylko gwiazdy grały częściej

Arsenal nie obroni Pucharu Anglii. Z rozgrywek wyrzucił go drugoligowiec Drugoligowy... czytaj dalej » - Czułem, że to już czas na zmianę. To smutne, ale jednocześnie ekscytujące. Mam nadzieję, że moja kariera znów nabierze rozpędu, a Everton zdobędzie trofea, jak to robił w przeszłości. Chciałbym pchnąć zespół na kolejny poziom - powiedział Walcott, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu z Liverpoolu.

Tylko Dennis Bergkamp i Patrick Vieira rozegrali więcej meczów w Premier League dla Kanonierów Arsene'a Wengera niż Walcott. Trener The Blues Sam Allardyce powiedział, że sprowadził go do swojego zespołu ze względu na "doświadczenie, jakie zdobył w Arsenalu, grę w Champions League i wygrywanie angielskich pucharów".

Chce wrócić

Walcott ma nadzieję na powołanie do kadry Anglii na mistrzostwa świata w Rosji (14 czerwca - 15 lipca). Dotychczas rozegrał w drużynie narodowej 47 meczów, w których zdobył osiem goli. Po raz ostatni zaliczył występ w kadrze pod koniec 2016 roku, w spotkaniu z Hiszpanią (2:2).



W styczniu z Evertonem kontrakt podpisał także inny napastnik, Turek Cenk Tosun.

Po 23 kolejkach Premier League zespół zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. Zgromadził 27 punktów - o 35 mniej od prowadzącego Manchesteru City. Arsenal ma 39 i jest piąty.

Źródło: Anish Morarji / Wikipedia (CC BY 2.0) Walcott pożegnał się z Kanonierami