Terapia wodna, dieta i zakaz alkoholu. Tak Ronaldo został gladiatorem

Ma 33 lata, choć wiek biologiczny wskazuje o dziesięć mniej. Tkanka tłuszczowa? Siedem procent. To parametry Cristiano Ronaldo, który mimo upływających sezonów wygląda jak gladiator. Imponującą sylwetkę pokazał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Juventusem. Nie byłoby jej, gdyby nie codzienna, katorżnicza praca Portugalczyka.

Klasa wielkich piłkarzy. Czułe pożegnanie Ronaldo i Buffona Na boisku byli po... czytaj dalej » W Madrycie była siódma minuta doliczonego czasu gry. Real przegrywał 0:3, Juventus był malutki kroczek od dogrywki. Tam różne rzeczy mogły się dziać, ale chwilę wcześniej głowę stracił Medhi Benatia. Obrońca gości popchnął w polu karnym rezerwowego Lucasa Vasqueza.

Do rzutu karnego podszedł Ronaldo. Trafił pewnie, poza zasięgiem rzucającego się Wojciecha Szczęsnego, który zastąpił wykluczonego za protesty Gianluigiego Buffona.

Jak w finale

Portugalczyk uratował obrońców trofeum. Zerwał z siebie koszulkę, rzucił gdzieś obok i podbiegł do chorągiewki. Po drodze napiął chyba wszystkie możliwe mięśnia, prezentując nienaganną sylwetkę prawdziwego herosa. To, że Ronaldo lubi pokazywać swoje mięśnie, wiadomo od dawna.

Podobnie było w 2014 roku w lizbońskim finale Ligi Mistrzów. Real w ostatniej chwili wyrównał na 1:1 z Atletico Madryt. W dogrywce Królewscy roznieśli rywala, wbijając jeszcze trzy gole. Tego ostatniego, pieczętującego zwycięstwo, strzelił z karnego Ronaldo. Fotografie jego imponującej muskulatury obiegły cały świat, choć zawodnik grał przeciętny mecz.

Nie zawiódł w decydującym momencie

Ribery chwalił krioterapię

Jak to się dzieje, że mimo upływającego czasu Ronaldo, dziś 33-letni piłkarz, nadal zachwyca formą? Bardziej przypomina pływaka - ze swoją zwężoną talią, szerokimi plecami, wyrzeźbionymi mięśniami brzucha, tricepsami czy bicepsami.



To akurat nie przypadek, bo Portugalczyk lubi pływać. Najchętniej w swojej posiadłości, sam lub z synem Cristiano juniorem. Potem obowiązkowa terapia wodna, czyli kąpiel na przemian w ciepłej i zimnej wodzie. Do tego jeszcze masaż mięśni z wykorzystaniem wysokociśnieniowego strumienia oraz wizyta w komorze kriogenicznej - wymienia "Daily Mail".



O tym, jak krioterapia, czyli leczenie zimnem przy wykorzystaniu ciekłego azotu, pozytywnie wpływa na ciało, dowiedział się przed pięcioma laty. Franck Ribery z Bayernu akurat chwalił sobie taką formę regeneracji, więc Ronaldo tej informacji nie zignorował. Kupił komorę, gdzie temperatura waha się w okolicach -140 stopni Celsjusza, za 50 tysięcy funtów. W środku zabieg trwa raptem trzy minuty.

Źródło: PAP/EPA Ronaldo pokazał moc z Juventusem

Wymyślił profesjonalizm na nowo

Paul Clement, pracujący w Realu jako asystent trenera Carlo Ancelottiego, opowiadał, że w PSG - swoim poprzednim klubie - widział profesjonalnie prowadzących się piłkarzy. Ale później spotkał Ronaldo, który słowo profesjonalizm wymyślił na nowo. Clement na potwierdzenie słów przywołał historię powrotu z meczu Ligi Mistrzów w Turcji. Drużyna wróciła do ośrodka treningowego o trzeciej nad ranem. Prawie wszyscy rozjechali się do domów, a Ronaldo został. Skorzystał z kąpieli lodowej.



Ronaldo ćwiczy nie tylko ośrodku Valdebebas, ale też w domu. Ma do dyspozycji ogromną siłownię z nowoczesnym sprzętem. W klubie na indywidualne zajęcia piłkarza patrzyli nieufnie, że przyniesie to więcej szkód niż korzyści. Ale Portugalczyk doskonale wie, że regeneracja jest równie ważna. I bzdurą jest, że codziennie wykonuje kilka tysięcy brzuszków. Z prostego powodu - ciało mogłoby nie wytrzymać tak katorżniczego treningu.



Ale sylwetka Ronaldo to nie tylko trening, ale również ścisła dieta. O niskiej zawartości tłuszczu i cukru. Alkohol jest zakazany.



To wszystko składa się na zadziwiające parametry. Według wieku biologicznego Ronaldo jest o 10 lat młodszy. Tkanka tłuszczowa to ledwie siedem procent, a u przeciętnego piłkarza to 10-11 procent. Masa mięśniowa? 50 procent. Średnio o pięć więcej od pozostałych.

