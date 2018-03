Dostał paszport, chce grać "wyłącznie dla Polski"





Taras Romańczuk jest gotowy grać w biało-czerwonych barwach - poinformował Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Pochodzący z Ukrainy pomocnik Jagiellonii Białystok otrzymał niedawno polskie obywatelstwo.

26-latek jest jednym z wyróżniających się zawodników polskiej ekstraklasy. W obecnym sezonie zdobył cztery bramki w 22 ligowych występach, a Jagiellonia prowadzi w tabeli.

Jest gotowy

Szybka czerwona kartka i dwa razy VAR. Legia ograna Hit w Warszawie... czytaj dalej » W lutym Romańczuk otrzymał polskie obywatelstwo i w mediach pojawiły się przypuszczenia, że wkrótce zadebiutuje w reprezentacji. W piątek z piłkarzem rozmawiał Boniek.



- Chciałem dowiedzieć się, trochę uprzedzając medialne spekulacje, jakie są zamiary zawodnika Jagiellonii wobec reprezentacji Polski - przyznał Boniek, cytowany na oficjalnym profilu PZPN "Łączy Nas Piłka".

Ruch należy do selekcjonera

Jak dodał, zawodnik jest gotowy grać "wyłącznie dla reprezentacji Polski".



- Nie chcemy nikogo ze środowiska piłkarskiego namawiać do przyjmowania polskiego obywatelstwa i proponować gry w biało-czerwonej koszulce. To też kwestia etyczna i dobrych obyczajów podyskutować z człowiekiem, który świetnie gra w piłkę w naszej ekstraklasie, a o polskie obywatelstwo starał się bez żadnego wsparcia PZPN. Romańczuk jednoznacznie powiedział, że jest gotów grać wyłącznie dla Polski, jeśli tylko będzie to widział selekcjoner reprezentacji Adam Nawałka - dodał.