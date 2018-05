UEFA docenia Polaka. Został wyznaczony na finał





Foto: Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta | Video: tvn24 Szymon Marciniak prowadził mecze na Euro 2016. Jedzie też na mundial w Rosji

Szymon Marciniak będzie sędzią technicznym w finale Ligi Europy. Jako główny spotkanie w Lyonie poprowadzi Holender Bjoern Kuipers. Finał Ligi Mistrzów przypadł za to Serbowi Miloradowi Maziciowi.

37-letni arbiter z Płocka w ostatnich tygodniach nie mógł pracować. Kurował się po złamaniu palca stopy. Uraz wykluczył go między innymi z prowadzenia rewanżowego półfinału Realu z Bayernem w Lidze Mistrzów.



Zarobić z byka, dostać pięścią. Sędzio, nie czuj się bezpiecznie! Sędzia piłkarski... czytaj dalej » - Czuję duży ból. Zrost nie nastąpił w takim stopniu, jak tego oczekiwałem. Potrzebuję jeszcze siedmiu, może dziesięciu dni. Jak na złość, będzie to moment rewanżu. Mecz w Madrycie jest zbyt poważny, żeby tam jechać, będąc gotowym na osiemdziesiąt procent - tłumaczył w rozmowie ze sport.tvn24.pl Marciniak.



Najlepszy polski arbiter nie zaryzykował, bo zbliża się mundial w Rosji. To będzie jego druga - po Euro 2016 - wielka impreza, na którą się wybierze. Marciniak od kilku sezonów prowadzi spotkania w Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

Finały dla Holendra i Serba

W poniedziałek Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) podała listę sędziów wyznaczonych na finały europejskich pucharów. Marciniak będzie sędzią technicznym w finale Ligi Europy. Rola takiego sędziego polega na wspieraniu głównego, a jeśli ten nabawi się kontuzji, ma go zastąpić. Działa w strefie technicznej, gdzie między innymi dokonuje zmian zawodników.



Mecz Olympique Marsylia - Atletico Madryt poprowadzi 45-letni Kuipers. Dla Holendra będzie to drugi finał tych rozgrywek (poprzedni w 2013 roku). Spotkanie zostanie rozegrane 16 maja w Lyonie.



Finał Ligi Mistrzów z udziałem Realu i Liverpoolu przypadł 45-letniemu Maziciowi. Serbski arbiter, od 2009 roku sędziujący rozgrywki międzynarodowe, w zeszłym roku gwizdał finał Pucharu Konfederacji Chile - Niemcy. Ostatni mecz LM odbędzie się 26 maja w Kijowie.



Dwa dni wcześniej, również w stolicy Ukrainy, zaplanowano finał kobiecej Ligi Mistrzów. Spotkanie VfL Wolfsburg z Olympique Lyon posędziuje 40-letnia Czeszka Jana Adamkova.