Marciniak pogwiżdże gwiazdom. Elitarny półfinał z Polakiem





Foto: Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta | Video: tvn24 Mundial to nie pierwsza wielka impreza Marciniaka (materiał TVN24 z 28.05.2016)

Kolejne duże wyróżnienie dla Szymona Marciniaka. Jak poinformowała Komisja Sędziowska UEFA, najlepszy polski arbiter poprowadzi jeden z półfinałów Ligi Mistrzów lub Ligi Europy.

Który dokładnie mecz otrzyma polski zespół, dowiemy się w piątek 27 kwietnia.

Na tym etapie Champions League dojdzie do przedwczesnego finału. W nim zmierzą się Real Madryt i Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego. Rywalizacja w drugiej parze, którą tworzy Liverpool i Roma, również zapowiada się pasjonująco.

Pierwsze mecze odbędą się 24 i 25 kwietnia, a rewanże 1 i 2 maja.

Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? AS Roma Bayern Monachium Liverpool Real Madryt Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? Wyniki głosowania 7% AS Roma 7% 45% Bayern Monachium 45% 17% Liverpool 17% 31% Real Madryt 31% Oddanych głosów: 10978 zobacz wyniki

W Lidze Europy też hit

Niemniej ciekawie może być w Lidze Europy. Tu też dojdzie do starcia drużyn, które typowane były do występu w finale rozgrywek - naprzeciw siebie wybiegną gracze Arsenalu i Atletico Madryt. W grze są nadal także Olympique Marsylia i RB Salzburg.

Tutaj rywalizacja zacznie się 26 kwietnia, a dokończona zostanie 3 maja.

Sonda zamknij Kto wygra Ligę Europy? Olympique Marsylia Arsenal Londyn Atletico Madryt FC Salzburg Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra Ligę Europy? Wyniki głosowania 9% Olympique Marsylia 9% 39% Arsenal Londyn 39% 45% Atletico Madryt 45% 7% FC Salzburg 7% Oddanych głosów: 400 zobacz wyniki

Polscy sędziowie wracają na mundial. Po 20 latach Szymon Marciniak... czytaj dalej » Marciniakowi na liniach pomagać będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Sędzią technicznym będzie Radosław Siejka, a arbitrami dodatkowymi Paweł Raczkowski i Tomasz Musiał.

Znów wyróżniony

Dla 37-letniego arbitra z Płocka to kolejne duże wyróżnienie w ostatnich tygodniach. Pod koniec marca został wpisany na listę 36 sędziów, którzy poprowadzą mecze tegorocznych mistrzostw świata. To nie lada wydarzenie, bo po raz ostatni Polak był rozjemcą meczu mundialu w 1998 roku. Wtedy we Francji pracował Ryszard Wójcik.

Dla Szymona Marciniaka nie będzie to debiut w wielkiej imprezie. Ten ma za sobą podczas Euro 2016, gdzie sędziował trzy mecze.