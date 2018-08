Wielkie wyzwanie Marciniaka. Poprowadzi mecz o Superpuchar





Duże wyzwanie przed Szymonem Marciniakiem. Polski sędzia został wyznaczony do prowadzenia starcia o Superpuchar Europy pomiędzy Realem Madryt a Atletico - poinformowała UEFA.

Spotkanie w estońskim Tallinie, w którym zmierzą się zwycięzca ostatniej edycji Ligi Mistrzów i triumfator Ligi Europy odbędzie się 15 sierpnia.

Marciniakowi, dla którego będzie to 59. występ w ramach rozgrywek UEFA, na liniach pomagać będą Paweł Sokolnicki oraz Tomasz Listkiewicz, na sędziów bramkowych wyznaczeni zostali Paweł Raczkowski i Tomasz Musiał, arbitrem rezerwowym będzie Radosław Siejka, a sędzią technicznym - Rumun Ovidiu Alin Hațegan.

Kontrowersje na mundialu

Najbardziej znany obecnie polski arbiter miał niedawno okazję zadebiutować na mistrzostwach świata. Płocczanin prowadził dwa mecze jako główny na boisku - Argentyny z Islandią (1:1) w Moskwie i Niemiec ze Szwecją (2:1) w Soczi.

W obu nie zabrakło kontrowersji. Po pierwszym spotkaniu Marciniak był oceniony ogólnie pozytywnie przez pracujących na miejscu dziennikarzy. FIFA też nie miała zastrzeżeń, skoro wyznaczyła go do drugiego spotkania. Po nim jednak opinie mediów były różne - niektóre ze zdziwieniem przyjęły fakt, że Polak nie podyktował rzutu karnego dla drużyny Trzech Koron i nie skorzystał wówczas z wideoweryfikacji.

Marciniak ponadto raz był głównym arbitrem wideo (VAR) – przy okazji meczu Urugwaju z Arabią Saudyjską (1:0) w Rostowie nad Donem, ale sędziowie do obsługi systemu wideoweryfikacji pracują w Moskwie. Przy trzech meczach Polak był czwartym sędzią wideo, tzw. support (pomocniczym) – Rosji z Egiptem (3:1), Francji z Peru (1:0) oraz Szwajcarii z Kostaryką (2:2).



