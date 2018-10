Bayern bez pomysłu. Ajax dominował w Monachium





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Lewandowski i jego koledzy z Bayernu nie zachwycają

To Ajax atakował, przeważał i zadziwiał, to po stronie zespołu z Amsterdamu były odwaga, fantazja i pewność siebie. W meczu grupy E Ligi Mistrzów z Bayernem goście wywalczyli zatem w Monachium remis 1:1, choć zwycięstwo mieli na wyciągnięcie ręki.

Ronaldo podziwiał popis Dybali. City męczyło się z Hoffenheim Piłkarze... czytaj dalej » Przed tygodniem Bayern tylko zremisował u siebie 1:1 z Augsburgiem. W piątek było jeszcze gorzej, niespodziewanie przegrał 0:2 z Herthą w Berlinie. Trener Niko Kovac od razu zapowiedział, że zespół odpowie na te niepowodzenia zwycięstwami. A Arjen Robben musiał tłumaczyć, że nie ma mowy o przejściowym kryzysie. - Spokojnie, bez stresu, za chwilę wrócimy na właściwe tory - mówił 34-letni Holender.



Plany bawarskiej ekipy rzecz jasna są ambitne. - Chcemy dotrzeć do finału i znowu przywieźć puchar do Monachium. Wiemy, jak trudne to zadanie, ale jesteśmy wystarczająco mocni, by tego dokonać - oświadczył Robben.

A Bayern na to pozwalał

Bayern zaczął we wtorkowy wieczór agresywnie, w pobliże pola karnego rywala sunął atak za atakiem. Już w 4. minucie Robben dośrodkował, otoczony przez obrońców Robert Lewandowski wyskoczył do główki, piłki nie sięgnął, ale zrobił to zostawiony samemu sobie Mats Hummels. 1:0.



Mistrz Niemiec chciał zdecydowanie więcej, nacierał tak bardzo, że gościom trudno było wyprowadzić choćby kontrę. Manuel Neuer przez kwadrans nie miał w bramce pracy nic a nic. Okazję - i to całkiem dobrą - miał wreszcie Dusan Tadić. Spudłował. Wespół z kolegami zaczęli jednak zagrażać Neuerowi, częściej i częściej, groźniej i groźniej. A nie wiedzieć czemu cofnięty Bayern na to pozwalał.

Źródło: PAP/EPA Bayern szybko zdobył bramkę

W minucie 22. zawodnicy Ajaksu dopięli zatem swego. Noussair Mazraoui podał do Tadicia, ten błyskawicznie mu odegrał i padło wyrównanie. Teraz to ekipa z Holandii przeważała, dyktowała warunki, zadziwiała. Tuż przed przerwą z dystansu, znowu bez opieki, huknął pod poprzeczkę Hakim Ziyech. Gdyby nie Neuer, Bayern by przegrywał. Piłkarzy schodzących do szatni żegnały gwizdy.

James wysłany do boju

W drugiej połowie James Rodriguez wciąż oglądał mecz z ławki rezerwowych. A goście nadal zachwycali. Zdenerwowany Kovac krzyczał i gestykulował, zmian jednak nie dokonywał.

Jamesa posłał do boju w 62. minucie, za Robbena. I nic. Żadnych szans na gola. Te mieli rywale - albo nie trafiali, albo dwoił i troił się Neuer. Raz pozwolił sobie na odbicie piłki uderzeniem z woleja, raz sparował ją na poprzeczkę.

Po dwóch kolejkach spotkań obie ekipy mają po cztery punkty. Liderem jest Ajax.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski w walce o piłkę

wtorek, 2 października



grupa E

AEK Ateny - Benfica Lizbona 2:3

Bayern Monachium - Ajax Amsterdam 1:1



grupa F

TSG 1899 Hoffenheim - Manchester City 1:2

Olympique Lyon - Szachtar Donieck 2:2



grupa G

CSKA Moskwa - Real Madryt 1:0

AS Roma - Viktoria Pilzno 5:0



grupa H

Juventus - Young Boys Berno 3:0

Manchester United - Valencia 0:0