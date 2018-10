Pasażerka zasłabła w samolocie. W akcji lekarze drużyny piłkarskiej





Foto: twitter.com/FCDM_official | Video: Dynamo Moskwa/Twitter, fcdynamo.ru Do interwencji doszło po meczy Dynama z Achmatem

Na co dzień dbają o zdrowie piłkarzy, opatrują ich po boiskowych starciach, ale tym razem interwencja sztabu medycznego Dynama Moskwa nie miała nic wspólnego ze sportem. Rosyjscy lekarze pomogli jednej z pasażerek lotu relacji Grozny-Moskwa.

W minioną niedzielę Dynamo grało w stolicy Czeczenii z tamtejszym Achmatem. Skończyło się bezbramkowym remisem i można było ruszać w drogę powrotną do Moskwy.

Szybko i precyzyjnie

To miał być lot, jakich drużyna odbywa w sezonie mnóstwo. Nie był, bo po zasłabnięciu i ataku konwulsji jednej z pasażerek do akcji musiał wkroczyć sztab medyczny Dynama. I była to interwencja bardzo skuteczna, bo jak wynika z komunikatu klubu, życiu kobiety nie grozi niebezpieczeństwo.

"Podczas lotu jedna z pasażerek zasłabła i dostała ataku konwulsji. Dzięki szybkiej i precyzyjnym działaniom Jardoshvillego, Rodionowa i Małyszewa z naszego sztabu życie pasażerki nie jest zagrożone.



W trwającym sezonie rosyjskiej ekstraklasy stołeczna drużyna wyraźnie zawodzi i znajduje się dopiero na jedenastym miejscu w tabeli.