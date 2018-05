Szpaler dla Wengera. "Jestem jednym z was, jestem fanem Arsenalu"





»

Wieloletni trener Arsenalu odchodzi z klubu. "Tworzył sztukę z... Foto: IAN WALTON/REUTERS/Forum Video: Joanna Stempień / Fakty z zagranicy TVN24 BiS Wieloletni trener Arsenalu odchodzi z klubu. "Tworzył sztukę... Arsene Wenger, trener Arsenalu, kończy karierę. Ogłosił, że to jego ostatni sezon. Ostatnie lata nie były tak pełne sukcesów jak kibice by sobie tego życzyli, więc nawet w Arsenalu cierpliwość do trenera się skończyła. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS. zobacz więcej wideo »

Wenger odchodzi z Arsenalu Foto: IAN WALTON/REUTERS/Forum Video: tvn24 Wenger odchodzi z Arsenalu 20. 4 | Gdy przyjechał do Londynu, dziennikarze nie pamiętali jego nazwiska. Drwili, że obcokrajowiec nigdy nie odniesie w angielskiej piłce sukcesu. Minęły 22 lata i dopiero teraz legendarny Arsene Wenger odchodzi z Arsenalu. Teraz brytyjskie media piszą o "Wexicie", "końcu epoki" i "trzęsieniu ziemi". Jeszcze nie wiadomo, kto zastąpi Francuza na ławce Kanonierów. zobacz więcej wideo »

Foto: IAN WALTON/REUTERS/Forum | Video: Joanna Stempień / Fakty z zagranicy TVN24 BiS Wenger żegna się z Arsenalem

Jego relacje z fanami bywały burzliwe, ale kiedy przyszło do uroczystego pożegnania, wszyscy zachowali klasę. - Będzie mi was brakowało. Żegnajcie - powiedział Arsene Wenger tysiącom ludzi zebranych na trybunach Emirates. Po finale sezonu 69-letni Francuz odejdzie z ławki trenerskiej Arsenalu, kończąc tym samym pracę, którą rozpoczął w ubiegłym wieku.

W niedzielę, przed ligowym spotkaniem z Burnley, było wręcz uroczyście.



W okolicach stadionu rozmieszczono ogromne banery z napisem "Merci Arsene". Na każdym z 60 tys. miejsc na Emirates zostawiono dla kibiców okolicznościowe koszulki, też dziękujące Wengerowi. W takich samych piłkarze Kanonierów wybiegli na rozgrzewkę.



Potem i oni, i rywale, utworzyli szpaler. Wenger przeszedł między nimi na środek boiska.



Pasillo y el mejor homenaje para un caballero como Arsene Wenger, en su último partido en el club después de 22 años: Arsenal bailó 5-0 a Burnley con goles de Aubameyang 2-Lacazette-Kolasinac-Iwobi pic.twitter.com/HTDgyWWFaL — VarskySports (@VarskySports) 6 de mayo de 2018





Sposób na życie

Zaczął od słów skierowanych do człowieka, z którym jako menedżer rywalizował przez lata. - Po pierwsze życzę szybkiego powrotu do zdrowia Alexowi Fergusonowi - oświadczył.

Dopiero co, bo 29 kwietnia, Sir Alex, czyli ikona Manchesteru United, wręczył Wengerowi na Old Trafford pamiątkową statuetkę. W weekend wszystkie media na Wyspach podały informację, że Ferguson miał wylew krwi do mózgu i po operacji przebywa na oddziale intensywnej terapii.



Potem Wenger pożegnał się kibicami Kanonierów.



- Dziękuję wam za te 22 lata. Pamiętajcie, że jestem jednym z was, jestem fanem Arsenalu. A to coś znacznie ważniejszego od oglądania meczów, to sposób na życie. Dziękuję wszystkim, którzy uczynili ten klub miejscem tak wyjątkowym. Wspierajcie go, naprawdę na to zasługuje. Będzie mi was brakowało. Dobra robota. Żegnajcie - mówił Wenger.



Piłkarze londyńskiej ekipy stanęli na wysokości zadania, rozbili Burnley 5:0.



El hombre que ganó la liga en White Hart Lane. El que ganó la liga en Old Trafford. El que nos dio un doble doblete. El que tuvo 49 partidos invicto por @premierleague. El que ganó más FA Cups que nadie. El que trajo el Wengerball. Wenger. #MerciArsènepic.twitter.com/pT8IHVMutx — Arsenal FC Español (@OfficialAFC_ES) 6 de mayo de 2018