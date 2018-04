Szminka na policzkach. Piłkarze zagrali dla kobiet





Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images | Video: PAP/EPA Napoli wygrało z Juventusem

To była wyjątkowa kolejka włoskiej ekstraklasy piłkarskiej. Przy okazji 34. serii gier wszystkie kluby zaangażowały się w akcję, której celem było zwrócenie uwagi na problem stosowania przemocy wobec kobiet.

Stępiński strzelił Interowi. Potrzebował kilku minut Polski napastnik... czytaj dalej » Inicjatywa była szlachetna, a sposób zasygnalizowania problemu bardzo pomysłowy. Piłkarze wybiegli walczyć o punkty ze smugami na policzkach.

Wymalowali je sobie czerwonymi szminkami, co musiało dodatkowo zwrócić uwagę kibiców.

Szminka poszła w ruch

Użycie do tego akurat szminki nie było przypadkowe. Chodziło o interesy płci pięknej. Hasło akcji brzmiało: "Czerwona kartka wobec przemocy".

Jej inicjatorami było stowarzyszenie zawodników Serie A oraz włoska organizacja praw człowieka.

Włączyło się w nią wielu działaczy, trenerów, a przede wszystkim piłkarze. Kilku umalowanych biegało po boisku w Turynie, gdzie Juventus podejmował w hicie Napoli (0:1). Piłkarz gości - Marek Hamsik - podobnie jak wielu innych zawodników Serie A popularyzował akcję w mediach społecznościowych jeszcze kilka dni przed jej finałem.



Marek Hamsik e Martina Hamsikova insieme a Lega Serie A, @assocalciatori e @WeWorldOnlus per fare squadra e dare #unrossoallaviolenza sulle donne. pic.twitter.com/1i8oXAeUD9 — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 19 kwietnia 2018







Pazzini e Silvia Slitti sostengono l’iniziativa di Lega Serie A e @assocalciatori in collaborazione con @WeWorldOnlus per fare squadra e dare #unrossoallaviolenza sulle donne. pic.twitter.com/r5h8WWDZUS — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 22 kwietnia 2018







Daniele Padelli e Claudia Fior sostengono l’iniziativa di Lega Serie A e @assocalciatori in collaborazione con @WeWorldOnlus per fare squadra e dare #unrossoallaviolenza sulle donne. pic.twitter.com/4UUPqGj2mD — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 20 kwietnia 2018







Anche gli ufficiali di gara si uniscono a Lega Serie A e @assocalciatori in collaborazione con @WeWorldOnlus e scendono in campo per dare un simbolico cartellino rosso alla violenza sulle donne in occasione della 34ª Giornata di Serie A TIM. #unrossoallaviolenza#LazioSamppic.twitter.com/zaWuKsJ0Y0 — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 22 kwietnia 2018