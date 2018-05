Kto, jeśli nie on? Lewandowski chce w końcu podbić Bernabeu. Częściej Realowi nie strzelał nikt





Bayern musi zaatakować, jeśli marzy o finale Ligi Mistrzów. Kto, jeśli nie Robert Lewandowski, który w tych rozgrywkach akurat Realowi strzelał najczęściej?

Monachijczycy po porażce 1:2 u siebie muszą we wtorek zwyciężyć 2:0 lub wyżej. Podobnie było w zeszłym roku.

W ćwierćfinale mistrzowie Niemiec po 90 minutach prowadzili w Madrycie 2:1, doprowadzając w dogrywki. Pomógł w tym gol Lewandowskiego, który w 88. minucie zszedł z boiska (w pierwszym meczu z powodu kontuzji nie mógł wystąpić). I bez polskiego napastnika Bayern w dodatkowych 30 minutach stracił trzy bramki i odpadł. "Lewy" pod presją, Zidane straszy historią. "Pamiętamy, co się stało" Bayern Monachium,... czytaj dalej »



Zeszłoroczny gol był już szóstym trafieniem Lewandowskiego przeciwko Realowi w Lidze Mistrzów. Nikt Królewskim częściej nie strzelał. Pierre-Emerick Aubameyang jako gracz Borussii Dortmund wbił pięć goli. Podobnie jak były legendarny napastnik Juventusu Alessandro Del Piero.

Nigdy nie wygrał w Madrycie

Na dorobek polskiego napastnika w głównej mierze składa się wyczyn z czasów, gdy występował w Borussii. Przed pięcioma laty, w półfinale LM, Lewandowski strzelił aż cztery gole w pierwszym spotkaniu. W rewanżu dortmundczycy obronili zaliczkę i wystąpili w finale (przegranym z Bayernem).



W tamtym sezonie Real był przeciwnikiem Borussii już w fazie grupowej. I w Dortmundzie Lewandowski również trafił. Prezes Bayernu: dyskusja o Lewandowskim jest absurdalna Karl-Heinz... czytaj dalej »



Kapitan Biało-Czerwonych w zeszłym tygodniu zawiódł. W opinii wielu ekspertów, w tym byłego bramkarza Bayernu Olivera Kahna, był jednym z najsłabszych graczy bawarskiej drużyny. Ale piłkarza broni trener Jupp Heynckes.



- Ma moje pełne poparcie. Każdy napastnik miewa słabsze momenty i nie trafia. Kiedyś, w Dortmundzie, strzelił Realowi cztery gole. Kto wie, co będzie we wtorek - mówił szkoleniowiec Bayernu.



Sześć goli w siedmiu meczach - zwłaszcza przeciwko Realowi - to doskonały wynik, ale z drugiej strony Lewandowski jeszcze nigdy nie wygrał w Madrycie.



Początek spotkania o godzinie 20.45.



6 - No other player has scored as many goals vs #RealMadrid in the @ChampionsLeague as Robert #Lewandowski:



Robert Lewandowski @Aubameyang7@delpieroale



Favourite. @FCBayernEN@FCBayernUS#fcbrma — OptaFranz (@OptaFranz) 25 kwietnia 2018





LEWANDOWSKI I JEGO ZESPOŁY PRZECIWKO REALOWI:

(mecz u siebie i na wyjeździe)



Borussia Dortmund

2012/2013 (mecze grupowe) - 2:1 (gol) i 2:2

2012/2013 (półfinał) - 4:1 (4 gole) i 0:2

2013/2014 (ćwierćfinał) - 2:0 i 0:3 (nie grał - kartki)

Bayern Monachium

2016/2017 (ćwierćfinał) - 1:2 (nie grał - kontuzja) i 2:4 (gol)

2017/2018 (półfinał) - 1:2 i ?