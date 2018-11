Szef rosyjskiego MSW: przed mundialem udaremniono ataki na cudzoziemców, w tym Polaków





»

Przed tegorocznym mundialem w Rosji przerwano działalność siedmiu nacjonalistycznych grup, które planowały ataki na zagranicznych kibiców, w tym z Polski - poinformował szef rosyjskiego MSW Władimir Kołokolcew.

Taką informację minister przedstawił na naradzie szefów służb specjalnych i organów ścigania.



Szefowie dyplomacji i obrony zostają, jest syn byłego szefa FSB. Nowy-stary rząd Rosji Premier Rosji... czytaj dalej » - Dzięki operacyjnej wymianie informacji podczas przygotowań do mundialu zablokowano działalność siedmiu nacjonalistycznych grup związanych z piłką nożną, których członkowie planowali serię ataków na obywateli Senegalu, Argentyny, Wielkiej Brytanii, Polski - powiadomił minister spraw wewnętrznych Rosji. Powiedział, że wobec członków tych grup wszczęto postępowanie karne.

Liczne zatrzymania

Według Kołokolcewa w trakcie przygotowań do MŚ namierzono 16 osób poszukiwanych międzynarodowym listem gończym. Zatrzymano kilka szajek kieszonkowców, w tym cudzoziemców, oraz złodziei wykorzystujących do kradzieży środki nasenne. Minister powiedział, że w czasie MŚ 2018 wjazdu do Rosji zakazano trzem tysiącom obcokrajowców.



Uczestniczący w naradzie dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandr Bortnikow powiedział, że jego resort udaremnił próby wykorzystania dronów do przeprowadzenia aktów terrorystycznych na piłkarskich mistrzostwach świata. Agencja RIA Nowosti pisze, że szczegółów nie podano, lecz wiadomo, że takie próby są podejmowane także podczas przygotowań i organizacji innych "masowych imprez politycznych i sportowych".