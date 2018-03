Wtargnął na boisko z pistoletem. Poniesie surową karę





Foto: SAKIS MITROLIDIS/AFP/EAST NEWS | Video: East News Iwan Sawwidis przesadził

Właściciel klubu PAOK Saloniki Rosjanin Iwan Sawwidi, który wtargnął na boisko z bronią w towarzystwie ochroniarzy w czasie meczu ekstraklasy z AEK Ateny, musi zapłacić 100 tys. euro kary. Otrzymał także zakaz stadionowy na trzy lata - takie informacje podało w czwartek radio ERA.

PAOK-owi odebrano trzy punkty, a jego dystans do prowadzącego w tabeli ekstraklasy AEK Ateny wzrósł do pięciu. Klub z Salonik plasuje się na trzeciej pozycji. Nowy sezon rozpocznie z dwoma minusowymi punktami.



Grzywnę w wysokości 15 tys. euro zapłacić ma dyrektor sportowy PAOK-u Michel Lubos. Karą dodatkową jest zakaz stadionowy na 90 dni. Trzy mecze, w których PAOK będzie gospodarzem, zostaną rozegrane przy pustych trybunach. Dodatkowo klub został zobowiązany do wpłaty na konto Greckiego Związku Piłkarskiego 63 tys. euro za zachowanie swoich kibiców, które doprowadziło do przerwania spotkania z AEK Ateny.

Bali się o swoje bezpieczeństwo

Prezes na boisku z bronią. Rozgrywki zawieszone Grecka policja... czytaj dalej » Sawwidi, rosyjski biznesmen z greckimi korzeniami i właściciel PAOK-u wtargnął 11 marca z pistoletem w kaburze na boisko w Salonikach niezadowolony z nieuznania przez arbitra bramki dla gospodarzy i domagał się unieważnienia decyzji.



Po tym zdarzeniu arbiter przerwał spotkanie w 89. minucie. Przestraszeni takim rozwojem sytuacji sędziowie schronili się w kabinie, a piłkarze z Aten odmówili dalszej gry, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Ponad dwie godziny po przerwanym meczu arbiter zmienił wcześniejszą decyzję uznając bramkę i poinformował o tym kapitanów drużyn.



Po ostatnich zajściach na boiskach, a zwłaszcza po tym incydencie, rząd grecki zawiesił 12 marca rozgrywki ekstraklasy piłkarskiej. Zostaną one wznowione w najbliższy weekend.



Sawwidi w latach 2002-2005 był prezesem rosyjskiego klubu Rostów, a w 2006-2008 kierował innym miejscowym klubem SKA. W latach 2003-2012 był posłem Dumy Federacji Rosyjskiej.