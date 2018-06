Messi w sercu politycznego konfliktu. "Spalcie jego koszulki"





Szef Palestyńskiego Związku Piłki Nożnej wezwał kibiców do spalenia zdjęć i replik koszulek Leo Messiego, jeśli ten zagra w sobotnim meczu Argentyny w Jerozolimie. Dla Albicelestes spotkanie z Izraelem będzie etapem przygotowań do mundialu. Palestyńczycy dopatrują się w tym między innymi znaczeń politycznych.

Sparingowe starcie rozegrane zostanie 9 czerwca na stadionie Teddy Kollek, a to bardzo nie odpowiada Palestyńczykom. Jibril Rajoub, szef tamtejszej federacji sportowej, napisał w tej sprawie do Claudio Tapii, swojego argentyńskiego odpowiednika. Oskarżył go o użycie sportowego wydarzenia jako "narzędzia politycznego". W liście zauważył również, że w argentyńskich mediach pisze się, że mecz będzie częścią obchodów 70. rocznicy powstania państwa Izrael.

Problematyczna lokalizacja

Koszulka Messiego na Mount Evereście. "To niesamowite osiągnięcie" Niektórzy kibice... czytaj dalej » Wspomniany stadion jest położony w zachodniej Jerozolimie, a wschodniej części tego miasta Palestyńczycy chcą jako stolicy swojego przyszłego państwa. Miałoby ono objąć Strefę Gazy i okupowany przez Izrael Zachodni Brzeg Jordanu.

Mecz wicemistrzów świata początkowo miał odbyć się w Hajfie, ale jak podaje agencja Reutera, "izraelscy działacze wyłożyli fundusze, żeby go przenieść". W ten sposób Palestyńczycy dostali kolejny cios, bo w minionym miesiącu w Jerozolimie została otwarta ambasada USA. Było to następstwo uznania tego miasta za stolicę Izraela przez prezydenta Donalda Trumpa.

Jest symbolem

Rajoub napisał list do Tapii, ale na tym nie poprzestał. W niedzielę zwrócił się do milionów kibiców Argentyny a w szczególności fanów Leo Messiego. - On jest wielkim symbolem, więc nasz protest wymierzmy w niego. Jeśli zagra, to wzywam do spalenia jego zdjęć i koszulek. Wciąż mam jednak nadzieję, że tu nie przyjedzie - apelował na spotkaniu z dziennikarzami w mieście Ramallah.

Sobotnie starcie będzie dla Argentyny ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami świata. Te rozpoczną się 14 czerwca, a drużyna z Ameryki Południowej zagra w grupie D z Islandią, Chorwacją i Nigerią.

