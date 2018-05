Szczęsny wdzięczny Wengerowi. "Uwierzył we mnie, zanim ktokolwiek inny to zrobił"





To Arsene Wenger dał mu szansę zaistnienia w wielkiej piłce, później nie zawsze między nimi było serdecznie, ale Wojciech Szczęsny wie, komu wiele - o ile nie najwięcej - zawdzięcza w swojej karierze. Francuski trener po niemal 22 latach opuszcza klub z Londynu.

"Miałem to szczęście, że spotkałem w moim życiu człowieka, którego chciałem wprawić w dumę, bo to on dostrzegł we mnie to, czego nikt wcześniej nie widział. Człowieka, który uwierzył we mnie, zanim ktokolwiek inny to zrobił, który wspierał mnie tak mocno, jak nikt inny. Człowieka, który dzielił ze mną mnóstwo wielkich momentów i zawsze był w momencie tych najtrudniejszych. Człowieka, który dał mi szansę na takie życie, o którym mogłem tylko marzyć. Za to wszystko będę mu wdzięczny do końca życia! Dziękuję Ci za wszystko i gratuluje wspaniałej kariery w Arsenalu!" - napisał w mediach społecznościowych bramkarz.



Nazwiska nie wymienił, nie musiał. Wystarczyło zdjęcie triumfującego Wengera.

Wenger trenerem Arsenalu jest od 1 października 1996 roku

To Francuz wyłowił młodego bramkarza z polskich boisk. Szczęsny miał 16 lat, gdy trafił z Legii do Arsenalu. Cztery lata później zadebiutował w dorosłym zespole, w meczu z Manchesterem United. Na kilka dobrych sezonów wszedł do bramki.



Ale ich współpraca nie zawsze układała się wzorowo. Raz francuski trener nakrył bramkarza popalającego papierosy. To był początek końca Wojtka w Londynie. Trafił na zesłanie do Włoch. Został wypożyczony do Romy, w której spisywał się na tyle dobrze, że zapracował sobie na kontrakt w Juventusie.



Wenger kończy pracę w Arsenalu po sezonie. Prowadził Kanonierów od 1 października 1996 roku i trzykrotnie zdobył z nimi mistrzostwo Anglii (1998, 2002 i 2004 roku), a siedmiokrotnie Puchar Anglii. Nazwisko jego następcy nie jest jeszcze znane.

Szczęsny wie, ile zawdzięcza Wengerowi