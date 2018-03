Przez lata był graczem Arsenalu i nigdy nie krył niechęci do Tottenhamu i jego fanów. Środowe zwycięstwo Juventusu na londyńczykami było zatem również osobistym sukcesem Wojciecha Szczęsnego. Polak nie przegapił okazji i nieco zakpił z Kogutów - najpierw na Wembley, a później w mediach społecznościowych.

Trzy celne strzały, dwa gole. Juventus uciszył Wembley Juventus... czytaj dalej » Bramkarz reprezentacji Polski bluzę Arsenalu zakładał w latach 2006-2015. Nie zawsze był numerem jeden między słupkami, ale zawsze utożsamiał się z klubem. Często wytykał niepowodzenia lokalnemu rywali z północnego Londynu.

Później Wyspy Brytyjskie zamienił na Półwysep Apeniński, ale jak piszą angielskie media, wciąż "pozostała w nim część Kanoniera". Wtorkowy awans jego Juventusu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów kosztem Tottenhamu ucieszył go zatem podwójnie.

Stara Dama wygrała w Londynie 2:1, a Szczęsny swojej satysfakcji nie krył nawet przez moment. Jeszcze na płycie boiska wykonał w stronę rywali pewien gest. Wierzchołkiem dłoni dotknął podbródka, a to w Turynie oznacza okazanie wyższości i pogardy rywalowi.

Szczesny doing a 'chin up' gesture to Spurs fans. pic.twitter.com/hHRbvExRJ9

— Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) 7 marca 2018