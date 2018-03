"Stworzyli pół okazji i tylko po naszych błędach"





- Myślę, że w miarę fajnie wyglądała gra. Rywale stworzyli pół okazji i tylko po naszych błędach - powiedział po wygranej 3:2 w towarzyskim spotkaniu z Koreą Południową bramkarz Wojciech Szczęsny.

W Chorzowie we wtorek były nerwy. Biało-Czerwoni do przerwy prowadzili 2:0 bramkach Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego, ale przed końcem meczu dali sobie wbić dwa gole. W doliczonym czasie gry zwycięstwo uratował jednak Piotr Zieliński. Nerwy do końca. Polacy uratowali twarz Po blisko... czytaj dalej »

To był ostatni sprawdzian reprezentacji Polski przed ogłoszeniem kadry na mundial w Rosji.



- Myślę, że w miarę fajnie wyglądała gra. Rywale stworzyli pół okazji i tylko po naszych błędach. Kiedy byliśmy dobrze zorganizowani, ciężko nas złamać - powiedział Szczęsny, który zagrał w pierwszej połowie. Po przerwie zastąpił go Łukasz Skorupski.

Milik zdrowy jak ryba

- Cieszę się ze zwycięstwa, bo gdyby nie to, nie byłoby wesołych min - dodał Grosicki, który - oprócz gola - asystował przy trafieniu Lewandowskiego.



Z kolei Arkadiusz Milik, który rozegrał po przerwie pół godziny, był zadowolony, bo - jak podkreślił - brakowało mu meczów w reprezentacji. Napastnik Napoli wrócił niedawno do zdrowia po ciężkiej kontuzji kolana.

- Każda minuta mnie cieszy. Stadion bardzo fajny, cieszymy się, że był zapełniony niemal do ostatniego miejsca. Murawa była świetnie przygotowana i super się grało w piłkę. To jedna z najlepszych płyt w Polsce, jeśli nie najlepsza - skomentował Milik.

I dodał: - Ze zdrowiem wszystko jest w porządku. Czuję się bardzo dobrze, nie mam żadnych obaw. Wszystko jest OK, pracy sobie cały czas dokładam.

Źródło: PAP/EPA Tak Grosicki strzelił gola