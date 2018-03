Kadra pracuje nad nowym ustawieniem. "Czy będzie to słuszne, czas pokaże"





- Pierwsze dwa treningi były mocno taktyczne. Jest kilku nowych zawodników i muszą poznać swoje zadania na boisku - przyznał Wojciech Szczęsny przed meczem z Nigerią. Bramkarz reprezentacji Polski wypowiedział się również na temat ewentualnej gry z trzema stoperami.

W środę piłkarze spotkali się z mediami zaraz po zajęciach na Stadionie Oporowska we Wrocławiu. Szczęsny chwalił warunki, jakie zespół ma we Wrocławiu i zdradził, że pierwsze dwa treningi były mocno taktyczne, by nowi zawodnicy mogli poznać swoje zadania na boisku.

Cionek przyzwyczajony, nowość dla Pazdana

Selekcjoner Adam Nawałka na początku zgrupowania zapowiedział, że być może zdecyduje się na ustawienie zespołu z trzema środkowymi obrońcami, jak to było w jesiennych meczach towarzyskich z Urugwajem i Meksykiem.



- W klubie gram w takim ustawieniu, bo we Włoszech to normalne. To powiększa możliwości drużyny. Można tak grać od początku, ale można też zmienić ustawienie podczas meczu. To bardzo pozytywne - ocenił Thiago Cionek.



W podobnym tonie wypowiadał się Szczęsny, który przyznał, że gra trzema środkowymi defensorami bardzo mu pasuje. - Mnie osobiście to dużej różnicy nie robi, ale wolę ustawienie z trójką obrońców, ale czy będzie to słuszne dla reprezentacji, czas pokaże - dodał krótko.



Michał Pazdan natomiast zdradził, że w takim ustawieniu jeszcze nie grał, ale przestawienie nie powinno robić mu większych problemów.



- Na treningach kładziemy duży nacisk na przesuwanie się obrońców. Różnice są, ale nie aż tak duże. Trzeba to szybko załapać i się dostosować - dodał obrońca stołecznej Legii.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Pazdan (w środku) nie grał jeszcze w ustawieniu z trójką stoperów

Rywalizacja w bramce

Na tę chwilę wydaje się, że najlepiej obsadzoną pozycją w polskiej reprezentacji jest bramka. Na zgrupowaniu we Wrocławiu, poza Szczęsnym, są jeszcze Bartosz Białkowski, Łukasz Fabiański i Łukasz Skorupski. Zawodnik Juventusu zaznaczył, że jest zdecydowanie za wcześnie, aby teraz już mówić, kto będzie numerem jeden na mistrzostwach świata.



- Wydaje mi się, że to byłoby nieodpowiedzialne, gdyby trener już w marcu powiedział, kto będzie bronił w mistrzostwach, kto jest numerem jeden, dwa czy trzy. Przez trzy miesiące, jakie zostały do mistrzostw, może się wiele wydarzyć - skomentował Szczęsny.

Polacy w środę nie mają już w planach treningu, a dwóch z nich weźmie udział w oficjalnej prezentacji nowych koszulek, która będzie zamknięta dla mediów. Kolejne zajęcia odbędą się w czwartek już na Stadionie Wrocław. Mecz z Nigerią natomiast w piątkowy wieczór.