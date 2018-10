Szczęsny: nigdy nie będę następnym Buffonem





Kiedy stracił miejsce w bramce Arsenalu, nie wiedział, jak potoczy się ta kariera, wcześniej zapowiadająca się na wielką. Teraz jest w miejscu, które bardzo sobie chwali. - Czuję dumę z tego, jak to wszystko się ułożyło. Każdy ma trudne chwile, ważne, by umieć z nich wyjść obronną ręką - podkreślił w rozmowie z BBC Wojciech Szczęsny.

Pistolet przystawiony do głowy Milika. Polski napastnik okradziony Chwile grozy... czytaj dalej » Było miejsce na wspominki, było i na to, co tu i teraz. - W Arsenalu chciałem grać do końca kariery. To klub, który kocham i wciąż mu kibicuję - wyznał 28-letni Polak.



Wrócono do zatargów z menedżerem Kanonierów, Arsenem Wengerem. Do palenia przez Szczęsnego papierosów, do wulgarnego gestu z meczu przeciwko Bayernowi Monachium. - Zaczynałem tam grać jako bardzo młody człowiek. Być może nie byłem przygotowany na to mentalnie. Teraz dorosłem, jestem mężem i ojcem, moje życie wygląda inaczej - oświadczył.

Krok w tył, dwa do przodu

Żałuje, i owszem, że z Arsenalem nie osiągnął więcej. Puchar Anglii zdobyty nawet dwukrotnie, zdobyta Tarcza Wspólnoty, zabrakło jednak triumfu w Premier League.



Kiedy trafił do Serie A, w Romie prezentował się tak dobrze, że postawił na niego Juventus z wielkim Gianluigim Buffonem między słupkami. Szczęsny wiedział, że czeka na niego ławka rezerwowych. - Najpierw pomyślałem, że czasami trzeba zrobić krok w tył, by potem zrobić dwa do przodu. A wreszcie doszedłem do wniosku, że to żadne cofanie, bo i tak będę grał. I wystąpiłem w 21 meczach, całkiem nieźle jak na bramkarza numer 2. No i codziennie uczyłem się od jednego z najlepszych zawodników na mojej pozycji w historii. Widziałem poświęcenie Gigiego. Kiedy masz 25 lat, wszystko przychodzi z łatwością. Kiedy przekraczasz 35, każdy trening jest poświęceniem. Nie widzę siebie w takiej sytuacji - opowiadał Szczęsny.

Buffon po ostatnim sezonie przeniósł się do PSG. Polak zapewnia, że starszy kolega nauczył go bardzo, ale to bardzo dużo. - Obserwowałem, jak zachowuje się na boisku i w szatni, jak komunikuje się z obrońcami. Kiedy dostajesz okazję, by przyglądać się w pracy komuś takiemu, próbujesz dorosnąć do tego poziomu - zapewnił.



Czy to stresująca sytuacja, zastąpić w takiej drużynie taką legendę? - Ja mam łatwiej, bo nie jestem Włochem. A to znaczy, że nigdy nie będę następnym Buffonem - odpowiedział.

Źródło: PAP/EPA Szczęsny został pierwszym bramkarzem Juventusu