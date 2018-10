"Nie tylko o trzy punkty, ale i o to, by nie spaść"





- Motywacji nam nie zabraknie. Gramy przecież nie tylko o trzy punkty, ale i o to, by nie spaść z Dywizji A - powiedział przed niedzielnym meczem Ligi Narodów z Włochami bramkarz polskiej reprezentacji Wojciech Szczęsny.

- Ambicja nie pozwala przegrać. Damy z siebie wszystko, by zwyciężyć i w tej dywizji pozostać – mówił podczas sobotniej konferencji bramkarz Juventusu.

Podkreślił, że znajomość włoskich piłkarzy ułatwia podejmowanie decyzji. Jego zdaniem Włosi pozostają mocnym zespołem, mimo braku satysfakcjonujących wyników w ostatnim czasie.



Podkreślił, że znajomość włoskich piłkarzy ułatwia podejmowanie decyzji. Jego zdaniem Włosi pozostają mocnym zespołem, mimo braku satysfakcjonujących wyników w ostatnim czasie.

- To drużyna z potencjałem, by wrócić do poziomu, do jakiego nas przyzwyczaiła. Podobnie jak my, dlatego w niedzielę będzie pojedynek zespołów bardzo potrzebujących trzech punktów. W rozpracowaniu rywala trenerowi nie pomagamy, ale analizy gry, stałych fragmentów gry są zawsze konieczne – ocenił.



Przez włoskich dziennikarzy pytany był też o kolegę z kadry Krzysztofa Piątka, napastnika Genoi, w tej chwili najskuteczniejszego gracza włoskiej ekstraklasy.

- Wydaje się, jakby w polu karnym każde jego dotknięcie piłki kończyło się trafieniem do bramki. Mam nadzieję, że w niedzielę się jeszcze nie zatrzyma, ale za sześć dni już tak (kiedy obaj zagrają przeciwko sobie w lidze włoskiej) – dodał Szczęsny.

Portugalia na koniec

W czwartek Polacy – także na Stadionie Śląskim – przegrali w Lidze Narodów z Portugalią 2:3. Miesiąc temu w Bolonii zremisowali z Włochami 1:1. Początek niedzielnego spotkania o godz. 20.45. Wyjazdowe spotkanie z Portugalią w listopadzie.

Tabela Ligi Narodów Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Portugalia 2

6

4-2 2. Polska 2

1 3-4 3. Włochy 2 1 1-2 Terminarz Ligi Narodów 7 września

Włochy - Polska 1:1

10 września

Portugalia - Włochy 1:0

11 października

Polska - Portugalia 2:3

14 października Polska - Włochy, 20.45

17 listopada

Włochy - Portugalia, 20.45 20 listopada Portugalia - Polska, 20.45