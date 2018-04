Szalona radość Bayernu. Trener nie zapomniał o swoim poprzedniku





Na stadionie, w szatni i na ulicach. Po pokonaniu Augsburga piłkarze Bayernu i kibice zaczęli świętowanie szóstego z rzędu tytułu mistrza Niemiec. Były też podziękowania. - To trofeum jest również dla Carlo Ancelottiego. To on poprowadził zespół na początku sezonu - powiedział obecny szkoleniowiec monachijczyków Jupp Heynkes.

Aby już w sobotę, w 29. kolejce Bundesligi zapewnić sobie mistrzostwo, Bayern potrzebował zwycięstwa w derbach Bawarii z Augsburgiem. Grający w częściowo rezerwowym składzie goście (nie grał m.in. Robert Lewandowski) nie najlepiej rozpoczęli spotkanie.

W 18. minucie Sven Ulreich wygrał sytuację sam na sam z Sergio Cordovą, ale wybijając piłkę trafił prosto w twarz wracającego we własne pole karne Niklasa Suele. Gospodarze w ten kuriozalny sposób objęli prowadzenie. Później jednak nie mieli nic do powiedzenia. W 32. minucie do siatki trafił Corentin Tolisso, chwilę później James Rodriguez, a w drugiej połowie także Arjen Robben i Sandro Wagner. Zwycięstwo 4:1, w tabeli 72 punkty, o 20 więcej niż Schalke 04 - można było świętować sukces.

Źródło: EPA/RONALD WITTEK Bayern rozpoczął świętowanie

- To jest zawsze niezwykła chwila. Wiemy, że nikt już nam nie zabierze tytułu, to dla nas niezwykle ważne - cieszył się obchodzący w sobotę 35. urodziny Franck Ribery.

Podziękowania dla poprzednika

Radość z trybun kibice przenieśli na ulice Augsburga, a piłkarze z boiska do szatni. Tam piwo i szampan lały się strumieniami oraz dominowała piosenka: "Campenoes Campeones". Trener Bayernu nie mógł też ominąć konferencji prasowej. Ale po takim meczu, była to czysta przyjemność.



Campeones, Campeones #MiaSanMeister-Clip via @svenulreichoffiziell Post udostępniony przez FC Bayern Official (@fcbayern) Kwi 7, 2018 o 10:11 PDT





- Trener odpowiedzialny jest za całokształt, ale to piłkarze są protagonistami. Posiadam bardzo dobrze funkcjonującą drużynę, każdy bez wyjątku wykonuje niesamowitą pracę i odegrał swoją rolę w tym sukcesie. Wznieśliśmy toast do dobrej muzyki w szatni. To magiczny moment - powiedział "Don Jupp", jak nazywany jest w Niemczech Heynkes, który swoją czwartą pracę w roli trenera Bayernu rozpoczął na początku października ubiegłego roku. Zastąpił wówczas zwolnionego Carlo Anelottiego. Obecny trener Bawarczyków nie zapomniał o swoim poprzedniku.

- Chciałbym wysłać pozdrowienia i podziękowania do Włoch, do Carlo Ancelottiego. To on poprowadził zespół na początku sezonu. To nie tylko wspaniały trener, ale i człowiek - podkreślił Heynkes.

Źródło: EPA/DANIEL KOPATSCH Wielka chwila dla Heynkcesa

Bayern ma wciąż szansę na potrójną koronę w tym sezonie. We wtorek wygrał na wyjeździe z Sevillą 2:1 w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów (rewanż w środę), a w połowie kwietnia rywalizować będzie w półfinale Pucharu Niemiec.