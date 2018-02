Szaleństwo na Anfield. Zmarnowany karny, dwa gole w doliczonym czasie





Nie ma co, to był mecz dla ludzi o mocnych nerwach, no, przynajmniej jego końcówka. Do podstawowego czasu sędzia doliczył pięć minut i szaleństwo zaczęło się na dobre. Liverpool stracił wyszarpane wcześnie zwycięstwo i na Anfield zremisował z Tottenhamem 2:2.

Wielka wymiana napastników. Zaangażowane trzy kluby W ostatnim dniu... czytaj dalej » The Reds zaczęli mocno - od gola już w trzeciej minucie. Mohamed Salah, po katastrofalnych błędach obrońców, wbiegł w pole karne i bez problemów pokonał Hugo Llorisa.



Do przerwy więcej goli kibice już nie zobaczyli. Zaczęło się za to dziać po niej.

Co gol, to efektowniejszy

Przeważali goście, bramki długo nie potrafili jednak zdobyć. Cel osiągnęli dopiero w 80. minucie. I to jak widowiskowo! Victor Wanyama, który dopiero co wbiegł na boisko, huknął z dystansu w samo okienko.



Kiedy zegar wskazywał już doliczony czas., Salah zaczął kiwać rywali - jednego, drugiego, trzeciego - i kopnął piłkę nad ruszającym do niego Llorisa. 2:1 dla Liverpoolu, euforia, na trybunach i na murawie, tym większa, że w minucie 87., czyli dopiero co, Tottenham miał rzut karny i Loris Karius wybronił uderzenie Harry’ego Kane’a.



Trybuny i tak zostały jeszcze uciszone, goście zdążyli tego dokonać. Sędzia uznał, mimo protestów graczy The Reds, że Erik Lamela był faulowany. Druga jedenastka.



Piłkę znowu ustawił Kane, Karius podskoczył w bramce. Do końcowego gwiazda brakowało sekund. Karius w prawo, piłka w lewo.



Na Anfield 2:2.

