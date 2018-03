Krzyki, piski, przepychanki. "Panie Robercie, Real w przyszłym sezonie?"





Robert Lewandowski w poniedziałek stawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu kadry. Był tym piłkarzem, którego przybycia kibice wyczekiwali najbardziej. Spokojnie nie było. Ale do tego "Lewy" już przywyknął.

To obrazki znane ze zgrupowań kadry. Kapitana naszej reprezentacji znów powitały tłumy. Kibice czekali na niego pod hotelem, niektórzy kilka godzin. Przebicie się przez morze osób nie było prostym zadaniem.

Każdy chciał zrobić zdjęcie, zdobyć autograf lub po prostu nagrać film i mieć pamiątkę ze spotkania z najlepszym polskim piłkarzem. Flesze, nad głową Lewandowskiego fruwały piłki, koszulki, zdjęcia i plakaty. Jeden z kibiców chciał od naszego kapitana wyciągnąć coś więcej. - Panie Robercie, Real Madryt w przyszłym sezonie? - zapytał.

Lewandowski ze spokojem spełniał prośby fanów. Szczęśliwców było kilku. Nie sposób było zadowolić wszystkich. Hotelowe drzwi Lewandowski przekroczył po kilku minutach, w asyście trzech ochroniarzy.

Zajęcia od wtorku

Wśród 30 piłkarzy są m.in. wracający do reprezentacji Arkadiusz Milik i Łukasz Teodorczyk oraz debiutanci Bartosz Białkowski, Taras Romanczuk i Paweł Jaroszyński. Największym nieobecnym zgrupowania we Wrocławiu jest Jakub Błaszczykowski, który dopiero wraca do treningów po kontuzji.

Cztery mecze kontrolne

W piątek we Wrocławiu kadra Nawałki zagra z Nigerią. Cztery dni później, na Stadionie Śląskim w Chorzowie, zmierzy się z Koreą Południową. Przed mundialem, w czerwcu, zagra jeszcze z Chile w Poznaniu i z Litwą w Warszawie.



Mistrzostwa świata w Rosji zostaną rozegrane w dniach od 14 czerwca do 15 lipca. Polska swój pierwszy mecz rozegra 19 czerwca z Senegalem, pięć dni później zmierzy się z Kolumbią, a na zakończenie rywalizacji grupowej rywalem Biało-Czerwonych będzie 28 czerwca Japonia.

POWOŁANI NA MECZE Z NIGERIĄ I KOREĄ POŁUDNIOWĄ:

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Paweł Jaroszyński (Chievo Werona), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa)*, Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Michał Pazdan (Legia Warszawa);

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa, Damian Kądzior (obaj Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Piotr Zieliński (Napoli);

Napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Jakub Świerczok (Łudogorec Razgrad), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht).