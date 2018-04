Syn też potrafi. Przewrotka młodego Ronaldo





Foto: G. BOUYS/AFP/EAST NEWS, A. DI MARCO/PAP/EPA | Video: PAP/EPA W meczu z Juve CR7 strzelił zjawiskowego gola

Wyczynem Cristiano Ronaldo z meczu przeciwko Juventusowi wciąż zachwyca się cały piłkarski świat, tamta przewrotka już trafiła do historii sportu. Syn asa Realu Madryt pokazuje, że - mając niecałe osiem lat - stać go na podobne fajerwerki.

3 kwietnia, w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów, CR7 huknął przewrotką, odbijając się wcześniej od murawy jak skoczek wzwyż. Piłkę sięgnął na poziomie 2,40 m - mniej więcej, bo wyliczenia różnią się centymetrami. W każdym razie wysoko. Imponująco. Gol z rzędu tych zjawiskowych. Co niektórym z oglądających, a zapewne większości, z wrażenia opadły szczęki.



Strzegący bramki Starej Damy Gianluigi Buffon nawet się nie ruszył.

Źródło: GABRIEL BOUYS/AFP/EAST NEWS Strzela Ronaldo junior



Prosto do siatki

Uwaga - wyczyn ojca skopiował właśnie Cristiano junior. W niedzielne popołudnie na Santiago Bernabeu mierzyły się w derbach Madrytu Real i Atletico. Padł remis 1:1, dla Królewskich bramkę zdobył CR7.



Po spotkaniu na murawę wybiegli chłopcy ze szkółki Realu. Młodziutki Ronaldo dostał podanie. Co było robić, skoro nadleciała taka okazja? Uderzył przewrotką, prosto do siatki.



Przypadek to nie był, bo podobną bramkę chłopiec zdobył już w marcu, na treningu taty i jego kolegów, wtedy po wrzutce Lucasa Vazqueza.



Cristiano Ronaldo Crazy Bicycle Kick goal vs Juventus 3/4/2018 pic.twitter.com/G8oVxjg2o1 — w3 sports (@w3_sports) April 3, 2018