Ojciec rządzi Liberią, syn wybrał kadrę USA. I właśnie strzelił gola





Foto: Instagram/Timothy Weah | Video: Facebook/WeahTimothy/Instagram/timothyweah Syn George'a Weah z pierwszą bramką dla USA

Timothy Weah, syn bardziej znanego George'a, wybitnego piłkarza i obecnego prezydenta Liberii, strzelił debiutanckiego gola w reprezentacji USA. Odmłodzona kadra zwyciężyła 3:0 w sparingu z Boliwią. Żaden z tych zespołów nie wystąpi na rosyjskim mundialu.

18-letni Weah ustalił wynik w 59. minucie. Został czwartym najmłodszym strzelcem gola w reprezentacji USA. Pozycję wyżej od poniedziałku jest młodszy od dwa dni Josh Sargent, który w rozgrywanym meczu w Chester również zdobył premierową bramkę.



Chory na białaczkę bramkarz powołany. Honorowe miejsce w kadrze na mundial Poważna choroba... czytaj dalej » Mecz był castingiem, z którego ma wyłonić się nowa, odmłodzona reprezentacja. Tymczasowy trener Dave Sarachan dał szanse zadebiutować sześciu piłkarzom: poza Sargentem, wystąpili Erik Palmer-Brown, Antonee Robinson i bramkarz Alex Bono oraz po przerwie Matt Olosune i Keatan Parks. Radykalne zmiany to efekt braku awansu - pierwszego od 1986 roku - na mistrzostwa świata. Nowy zespół ma wrócić na turniej w Katarze w 2022 roku.

Była Chelsea, jest PSG

Weah, syn zdobywcy Złotej Piłki, dziś rządzący Liberią jako prezydent, w kadrze USA zadebiutował w marcu w towarzyskim spotkaniu z Paragwajem. Symbolicznie, bo spędził na boisku zaledwie cztery minuty. W poniedziałek wyszedł w pierwszej jedenastce. Dotrwał do 61. minuty. Wcześniej regularnie występował w młodzieżowych kadrach.

Źródło: Facebook/George Weah Timothy Weah (z prawej) z ojcem George'm

Urodził się w 2000 roku w Nowym Jorku. W Stanach Zjednoczonych uczył się piłki. Jako 13-latek był na chwilę w Chelsea, potem wylądował na stałe w szkółce PSG, gdzie grał jego wybitny ojciec. To nie jedyne podobieństwo karier klanu Weah, bo Timothy także jest napastnikiem. W zeszłym roku podpisał zawodowy kontrakt. I w zakończonym sezonie zaliczył dwa ligowe występy.



Turn the 0-2 to the 0-3.@TimWeah becomes the fourth youngest #USMNT goal scorer all-time! pic.twitter.com/k6Q2ch8FaL — U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) 29 maja 2018

USA - Boliwia 3:0 (1:0)

Bramki: Walker Zimmerman (37.), Josh Sargent (52.), Tim Weah (59.)