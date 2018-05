Koszmarny błąd, bramkarz Bayernu się tłumaczy. "Miałem dwie myśli w głowie"





Ten koszmar długo będzie mu się śnić. Sven Ulreich popełnił błąd, który kosztował Bayern odpadnięcie z Ligi Mistrzów. - Chciałem ją wybić, ale nie zdążyłem. To były milisekundy - niemiecki bramkarz tłumaczy się z chwili z zawahania, która skończyła się przepuszczeniem piłki w półfinale z Realem.

Bayern żałuje błędów. "To bardzo boli" - W szatni... czytaj dalej » Nie ma szans, żeby Ulreich prędko zapomniał wieczór w Madrycie. Druga połowa ledwo się zaczęła, a Bayern stracił drugiego gola. Bramkarz gości dostał podanie od Corentina Tolisso. Sytuacja jakich wiele, ale Ulreich zawahał się i piłkę przepuścił. Z błędu skorzystał napastnik gospodarzy Karim Benzema. Monachijczycy kilka minut później wyrównali, ale tylko zwycięstwo gwarantowało im finał.



Golkiper zaraz po meczu, jeszcze na gorąco, rozliczył się ze swojego błędu. "Słowa nie potrafią opisać tego, jak jestem rozczarowany. Chcieliśmy dotrzeć do finału i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, a mnie przydarzył się taki błąd. Nie umiem tego wyjaśnić" - napisał w mediach społecznościowych.

O straconym golu szerzej opowiedział w rozmowie z dziennikiem "Bild". Wywiad znalazł się w piątkowym wydaniu.



- Jak ta sytuacja wyglądała z twojego punktu widzenia? - dziennikarz już w pierwszym pytaniu poprosił o konkrety.

- Kiedy podanie zmierzało do mnie, spodziewałem się, że Benzema przejmie piłkę. Kiedy tak się nie stało, pomyślałem: "cholera, przecież nie mogę jej złapać". Chciałem ją wybić, ale nie zdążyłem. To były milisekundy. Miałem dwie myśli w głowie. Żadnej decyzji jednak nie podjąłem - wytłumaczył Ulreich.



I dodał: - Powtórkę widziałem raz albo dwa. Na sto sytuacji tylko raz może się zdarzyć coś takiego. Taki jest los bramkarza. Jeśli pomyli się napastnik, nie jest jeszcze tak źle. W przypadku środkowego obrońcy jest już gorzej. U bramkarzy jest zupełnie inaczej. On nie może popełniać błędów. Nie robiłem ich przez osiem miesięcy. Szkoda, że przydarzył się teraz.





Wyszedł z cienia

Niepocieszony Ulreich przyznał, że czuł wsparcie od kolegów z zespołu, że nie obwiniali go za niekorzystny wynik.



29-letni bramkarz długo był w cieniu Manuela Neuera, ale ten od września jest kontuzjowany. Dotychczas nie zawodził, był pewnym punktem mistrzów Niemiec. Bayern stabilną formę docenił i przedłużył z nim kontrakt. Być może Ulreich zapracuje również na miejsce w mundialowej kadrze Niemiec.

