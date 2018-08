Hat-trick Lewandowskiego na otwarcie sezonu. Bayern ma Superpuchar





Cóż to było za otwarcie nowego sezonu w wykonaniu Roberta Lewandowskiego! Napastnik Bayernu niemal w pojedynkę rozstrzygnął losy Superpucharu Niemiec z Eintrachtem Frankfurt. Mistrzowie Niemiec ograli zdobywców krajowego pucharu 5:0, a Polak strzelił trzy gole.

Niedzielnym starciem we Frankfurcie nad Menem Bawarczycy mieli coś do udowodnienia Eintrachtowi. W maju w Berlinie to ekipa prowadzona wówczas przez Niko Kovaca sensacyjnie ograła monachijską ekipę w finale Pucharu Niemiec 3:1. Latem chorwacki trener przeniósł się do stolicy Bawarii i szybko pomógł swojej nowej drużynie ograć byłą.

W pierwszym składzie postawił na Lewandowskiego, który od wielu tygodniu łączony był z transferem a to do Realu Madryt, a do to Manchesteru United. Polak został w Monachium w pierwszym oficjalnym meczu nowego sezonu pokazał, że ma też coś do udowodnienia po nieudanym mundialu.

Popis i uraz

Kapitan reprezentacji Polski dwa gole strzelił głową już w pierwszej połowie. W 21. minucie wykorzystał dośrodkowanie Joshuy Kimmicha, a pięć minut później z rzutu wolnego piłkę podawał mu Arjen Robben. Dziewięć minut po przerwie Polak wykorzystał zagranie Thomasa Muellera, uwolnił się od opieki rywala i płaskim strzałem pokonał bramkarza Frederika Roennowa.

Źródło: EPA/RONALD WITTEK W ten sposób "Lewy" skompletował hat-tricka

W 57. minucie Robbena zmienił Kingsley Coman i już po sześciu minutach Francuz wpisał się na listę strzelców. Zagrywał David Alaba. Wynik ustalił pięć minut przed końcem Thiago Alcantara. Tym razem po pięknej asyście Comana.

Lewandowski zszedł z boiska w 72. minucie, kiedy zastąpił go Sandro Wagner. Chwilę wcześniej Polak został brutalnie sfaulowany przez Abrahama. Kiedy obaj wyskoczyli do piłki, Argentyńczyk trafił Polaka łokciem w brodę. W wyniku uderzenia doszło do rozcięcia skóry. Po przepychankach pomiędzy piłkarzami obu zespołów, Lewandowski opuścił boisko.

Dominacja

To siódmy w historii i trzeci z rzędu triumf Bayernu w rywalizacji o Superpuchar. W niedzielę wystąpił jako mistrz Bundesligi, natomiast Eintracht wywalczył w maju krajowy puchar.

Źródło: EPA/RONALD WITTEK Bayern triumfuje trzeci raz z rzędu

Sezon ligowy rozpocznie się 25 sierpnia. Na inaugurację broniący tytułu Bayern podejmie Hoffenheim.

Eintracht Frankfurt - Bayern Monachium 0:5 (0:2)

Lewandowski (21, 26, 54), Coman (63), Thiago (85)



Eintracht: Frederik Roennow - David Abraham, Makoto Hasebe, Carlos Salcedo - Danny da Costa, Lucas Torro, Jonathan de Guzman (64. Ante Rebić), Jetro Willems - Sebastian Haller (76. Luka Jović), Mijat Gaćinović, Marco Fabian (64. Danny Blum).

Bayern: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Mats Hummels, Niklas Suele, David Alaba - Thiago Alcantara, Javi Martinez - Arjen Robben (57. Kingsley Coman), Thomas Mueller (63. Leon Goretzka), Franck Ribery - Robert Lewandowski (72. Sandro Wagner).