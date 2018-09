Gol i magiczna asysta. Lewandowski wyprawiał cuda





Nie zatrzymuje się Bayern i ani myśli wyhamowywać Robert Lewandowski. Mistrzowie kraju pokonali na wyjeździe VfB Stuttgart 3:0, a polski snajper wyborowy strzelił drugiego gola w sezonie, a przy innym asystował.

W maju Stuttgart przyjechał do Monachium i zagrał Bayernowi na nosie. Odniósł okazałe zwycięstwo, wygrał 4:1. Ale wtedy piłkarze FCB myślami byli przy zbliżającym się mundialu, bo tytuł mieli już w kieszeni.

Szans na powtórkę wyniku w sobotę nie było szans. Mistrzowie Niemiec grali na wyjeździe, ale czuli się jak u siebie, bo od pierwszej minuty kontrolowali wydarzenia na boisku. Mieli przygniatającą przewagę, ale dość długo dobierali się VfB do skóry.

Aktywny był Thomas Mueller, dwoili się i troili wiekowi Arjen Robben i Franck Ribery (razem prawie 70 lat, ale wciąż mnóstwo werwy), w końcu mur przebił sprowadzony latem Leon Goretzka. Najpierw przeszkodzili sobie Mueller i Lewandowski, bo obaj równie zaciekle ruszyli do piłki przed polem karnym. Na szczęście dla Bayernu Mueller uprzedził Polaka, podał - trochę przypadkowo - koledze i Goretzka odhaczył premierowe trafienie dla Bayernu.

Za chwilę przy odrobinie szczęścia pobudzony golem były pomocnik Schalke 04 mógł zdobyć kolejnego, ale zabrakło centymetrów. Tymczasem gospodarze w pierwszej połowie nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę. Niech to świadczy o przewadze, jaką mieli monachijczycy.

Po przerwie trwała dominacja Bayernu. Kolejne gole były kwestią czasu. Jeszcze w 49. minucie David Alaba huknął z wolnego w słupek, parę chwil później znów bliski szczęścia był Goretzka, w końcu dał o sobie znać Lewandowski.

Strzelił i podał

W pierwszej połowie był dokładnie pilnowany, podwajany, a nawet potrajany, ale w 62. minucie pokazał, co cechuje napastnika klasowej światy.

Piłkę wymienili Mueller i Goretzka, ten drugi odegrał do Polaka, a "Lewy" strzelił - i to teoretycznie gorszą, lewą nogą - precyzyjnie przy słupku.



GOL LEWANDOWSKIEGO! @lewy_official oddał świetny strzał zza pola karnego i piłka zatrzepotała w siatce bramki VfB Stuttgart. Brawo! pic.twitter.com/HeyN0a9wPd — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 1 września 2018





To nie był koniec, bo reprezentacyjny napastnik nie miał dość. Kwadrans przed końcem to on wystąpił w roli asystenta. Ale jak on to zrobił! Podał mu Joshua Kimmich, Polak odegrał piętą do Muellera, a ten z zimną krwią strzelił na 3:0. Było po meczu. Szczęśliwy strzelec podbiegł do Lewandowskiego, podziękował za podanie. Było za co.



DZIEŁO SZTUKI LEWEGO!



Zobaczcie GE-NIA-LNĄ asystę @lewy_official przy trafieniu T. Müllera. Palce lizać! pic.twitter.com/Or2QMjuXVA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 1 września 2018





Bayern liderem. Tylko jeszcze jeden zespół w Niemczech ma po dwóch kolejkach komplet punktów - to Wolfsburg, który w sobotę wygrał na wyjeździe z Bayerem Leverkusen 3:1.

