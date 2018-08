Ronaldo i Szczęsny od początku. Włoska piłka wraca z urlopu





Koniec piłkarskich wakacji we Włoszech. W sobotę dwa pierwsze mecze najbardziej polskiej z zagranicznych lig. Na początek broniący tytułu Juventus jedzie do Werony. Od początku wystąpią Wojciech Szczęsny i Cristiano Ronaldo. Trener turyńczyków wymienił ich nazwiska wśród siedmiu pewniaków do gry.

"Książę Turynu" odchodzi po 25 latach. "Dobro zespołu najważniejsze" Claudio Marchisio... czytaj dalej » Wygrywanie we Włoszech Juventusowi się znudziło. Po siedmiu kolejnych tytułach mistrza kraju w końcu chce namieszać w Lidze Mistrzów, stąd piekielne pieniądze, jakie wydano w Turynie przed sezonem na wzmocnienia. Hitem było sprowadzanie Ronaldo za 112 mln z Realu.



Trener Massimiliano Allegri namówił na grę pod swoimi skrzydłami parę innych głośnych nazwisk. W Juve zawitali również Leonardo Bonucci, Joao Cancelo i Emre Can. W sumie księgowi mistrzów Włoch latem w związku z transferami zrobili przelewy na ćwierć miliarda euro.

Siedmiu w głowie

Ronaldo, bohater tego najbardziej spektakularnego transferu, w sobotę ma zagrać od początku meczu z Chievo. - Tak, zadebiutuje jutro w Serie A - zapowiedział Allegri.

Trener Juve niemal cały wyjściowy skład na pierwsze spotkanie w sezonie ma już w głowie. Na przedmeczowej konferencji wymienił siedmiu piłkarzy, którzy w sobotę powinni być pewni gry w wyjściowej jedenastce. Poza CR7 pewniakami do gry mają być Szczęsny, wspomniani Cancelo i Bonucci, a także Giorgio Chiellini, Miralem Pjanić i Alex Sandro.



To dobra wiadomość dla Szczęsnego. Polski bramkarz po odejściu Gianluigiego Buffona do Paryża startuje z pozycji numeru jeden między słupkami obrońców tytułu. Przeciwko niemu zagrają Paweł Jaroszyński i Mariusz Stępiński. Ich Chievo sześć ostatnich konfrontacji z utytułowanym rywalem kończyło się zawsze tak samo - porażkami.

W składach 20 drużyn włoskiej ekstraklasy znajduje się aż 16 Polaków. Według prognoz dziennika "La Gazzetta dello Sport" sześciu z nich powinno znaleźć się w składach swoich zespołów w inaugurującej kolejce. To: Szczęsny, Jaroszyński, Stępiński oraz Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo), Thiago Cionek (SPAL Ferrara) i Łukasz Skorupski (Bologna).



Pewnie byłoby więcej, gdyby nie przełożone spotkania Sampdorii (Bartosz Bereszyński, Dawid Kownacki, Karol Linetty) i Genoi (Karol Piątek). We wtorek w Genui doszło do tragicznego w skutkach zawalenia się mostu na autostradzie. W katastrofie zginęło 38 osób.



Polską kolonię w Italii uzupełniają: Bartłomiej Drągowski (Fiorentina), Michał Marcjanik (Empoli), Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik (Napoli).



W piątek, tuż przed zakończeniem okna transferowego we Włoszech, grupa Polaków powiększyła się o jeszcze jednego. Anderlecht na Udinese zamienił Łukasz Teodorczyk.



MECZE 1. KOLEJKI:

sobota

Chievo - Juventus godz. 18

Lazio - Napoli 20.30

niedziela

Torino - Roma 18

Bologna - SPAL 20.30

Empoli - Cagliari 20.30

Parma - Udinese 20.30

Sassuolo - Inter 20.30

poniedziałek

Atalanta - Frosinone 20.30