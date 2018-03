Najdziwniejszy stadion mundialu dostał akceptację FIFA





Foto: Reuters | Video: Reuters Stadion w Jekaterynburgu został oddany do użytku

Na trzy miesiące przed mundialem FIFA jest zadowolona z przygotowań Jekaterynburga do organizacji imprezy w tym mieście. Akceptację światowej federacji piłkarskiej uzyskał miejscowy stadion, z pewnością najbardziej oryginalny obiekt turnieju, który próbę generalną ma przejść na początku kwietnia.

Eksperci FIFA, w tym dyrektor ds. imprez - Colin Smith, złożyli wizytę w Jekaterynburgu we wtorek, trzy tygodnie po tym jak odnowiony Stadion Centralny został oddany do użytku. Delegacja sprawdzała też stan infrastruktury transportowej, bazy noclegowej oraz lotniska. Nic nie wzbudziło jej zastrzeżeń.

Prace modernizacyjne na obiekcie ruszyły trzy lata temu. Rosjanie musieli zwiększyć jego pojemność z 27 do 35 tysięcy, aby spełniał on minimalne wymagania FIFA. Pół roku temu o nietypowej konstrukcji było głośno.

Trybuny tylko na chwilę

Wzdłuż linii bocznych wszystko wygląda zupełnie normalnie - trybuny są zadaszone. Te dodatkowe, za bramkami, są zdecydowanie większe i w dużej części znajdują się poza fasadą. Zadaszone już nie są. Po imprezie dodatkowe trybuny zostaną rozebrane, a pojemność wróci do poziomu 27 tys.

Niektóre media określiły to rozwiązanie jako "typowo rosyjskie". Brytyjski "The Sun" poszedł nawet dalej, porównując obiekt do areny do quidditcha, gry znanej z serii książek o Harrym Potterze.





Take this, for instance. The Yekaterinburg central stadium, which will host France v Peru & Mexico vs Sweden. I mean just look at it. pic.twitter.com/P6LmoKO2j7 — Scott Clark (@_s_clark) 13 marca 2018





Inside the Yekaterinburg Stadium, which will host 4 World Cup games this summer. pic.twitter.com/VcuiE5A0gk — Fanatics of Football (@footynews129) 20 marca 2018

Podobny zabieg zastosowano w Sao Paulo przy okazji mundialu sprzed trzech lat. Pojemność brazylijskiego obiektu - na czas turnieju - powiększono z 48 do 65 tys. miejsc. Rosjanie nie chcą powtórzyć błędu ludzi odpowiedzialnych za budowę innych stadionów w Brazylii, czy RPA (przy okazji MŚ 2010), gdzie obiekty są za duże i po imprezach przynoszą jedynie straty.

Cztery mecze

Podczas rozpoczynającego się w czerwcu mundialu obiekt zmieni nazwę na Jekaterynburg Arena. Rozegrane zostaną na nim cztery spotkania, w tym między innymi jedno w grupie Polaków między Japonią i Senegalem.

Impreza zostanie rozegrana w jedenastu miastach na dwunastu stadionach. Finał na moskiewskich Łużnikach.