"Poszukiwania trenera w Bayernie zakończone"





Foto: sportbild.bild.de | Video: PAP/EPA Bayern jest w półfinale Ligi Mistrzów

Wygląda na to, że Bayern znalazł trenera, który przejmie zespół z rąk Juppa Heynckesa. Zdaniem dziennikarzy magazynu "Sport Bild" padło na Niko Kovaca.

"Poszukiwania trenera w Bayernie zakończone. Niko Kovac następcą Heynckesa. Nowy trener ma objąć zespół latem, a przedstawiony zostanie jeszcze w tym miesiącu" - napisano na stronie magazynu.



Kovac to Chorwat urodzony w Niemczech. Przez lata piłkarskiej kariery grał m.in. w Bayerze Leverkusen i właśnie Bayernie. Jako trener prowadził reprezentację Chorwacji, ostatnio prowadził Eintrach Frankfurt.

Na emeryturę

Tymczasem 72-letni Heynckes ma raz na zawsze przejść na zasłużoną emeryturę. Już wcześniej było wiadomo, że ten sezon (w trakcie rozgrywek przejął zespół po zwolnionym Carlo Ancelottim) będzie jego ostatnim na trenerskiej ławce.

Z Bayernem właśnie awansował do półfinału Ligi Mistrzów, a kilka dni wcześniej zdobył mistrzostwo kraju.

Wcześniej plotkowano, że monachijską drużynę przejmie były trener Borussii Dortmund Thomas Tuchel.