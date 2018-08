Trener Bayernu nie odda Lewandowskiego. "Zaakceptował to"





Bayern pozostaje nieugięty w kwestii Roberta Lewandowskiego. - Na pewno go nie oddamy. Tak powiedziałem mu w naszej rozmowie, a on to zaakceptował - wyznał w tygodniku "Sport Bild" trener monachijczyków Niko Kovac.

Lewandowski przygotowuje się do sezonu z ekipą mistrzów Niemiec. W niedzielę wystąpił pierwszy raz po nieudanych mistrzostwach świata. W zwycięskim sparingu z Manchesterem United rozegrał całą drugą połowę. Gola nie strzelił.

Rozmowa z trenerem

Jeszcze w lipcu dziennik "Bild" informował, że kapitan reprezentacji Polski ponoć zmienił plany i nie zamierza wyprowadzać się z Monachium. W środę na łamach tygodnika "Sport Bild" w kwestii ewentualnego transferu głos zabrał Kovac.



- Robert wie, jakie mam o nim zdanie i czego od niego oczekuję - stwierdził trener monachijczyków.







Według dziennikarzy niemieckiej gazety Kovac w ubiegłym tygodniu rozmawiał w cztery oczy z Lewandowskim.



- Klub zdaje sobie sprawę z jakości, jaką on posiada. Jest z całą pewnością w trójce najlepszych piłkarzy świata na tej pozycji. Dlatego na pewno go nie oddamy. Tak powiedziałem mu w naszej rozmowie, a on to zaakceptował, co mnie bardzo cieszy - dodał Kovac.

Nie dostanie konkurenta

"Kicker" wybrał piłkarza sezonu. Lewandowski w pierwszej dziesiątce Pomocnik Realu... czytaj dalej » Chorwacki szkoleniowiec, który w poprzednim sezonie pracował w Eintrachcie Frankfurt, przyznał, że nie ściągnie do Bawarii byłego podopiecznego Ante Rebicia, napastnika wicemistrzów świata z Rosji.



- Ante ma wspaniałą osobowość i jest znakomitym piłkarzem, który bardzo rozwinął się przez ostatnie lata we Frankfurcie i w reprezentacji Chorwacji. Kiedy patrzy się jednak na naszą kadrę, można zauważyć, że na tej pozycji dysponujemy bardzo dużą jakością. Dlatego zatrudnienie Rebicia nie miałoby sensu - wyjaśnił Kovac.



Wygląda na to, że Lewandowski w zbliżającym się sezonie nie dostanie konkurenta. I raczej jest pogodzony z tym, że spędzi piąty sezon w FCB.



"Nowy sezon, nowe nadzieje, nowe cele. Teraz czas na ciężką pracę, aby wszystko to spełnić" - napisał piłkarz w mediach społecznościowych, umieszczając swoje zdjęcie z treningu Bayernu.





Klub rozdaje karty

Bild: Lewandowski pogodzony. Kolegów zachwyca formą Wszystko wskazuje... czytaj dalej » Lewandowski od dobrych kilku miesięcy robił wszystko, by zmienić otoczenie. W tym celu zatrudnił menedżera Piniego Zahaviego, Izraelczyka specjalizującego się w wielkich futbolowych transakcjach. To on pracował przy rekordowym transferze Neymara do PSG.



Zahavi poprosił szefów monachijskiego klubu o zgodę na transfer, tłumacząc, że Polak chce podjąć nowe wyzwanie. Uli Hoeness oraz Karl-Heinz Rummenigge nie chcieli o tym słyszeć. Ten drugi gotów był się nawet zakładać, że Lewandowski pozostanie w Bayernie, choć zawodnik ponoć flirtował z Realem, była też mowa o kierunku angielskim. Słowem, Lewandowski szukał klubu, gdzie będzie mógł wreszcie zdobyć Ligę Mistrzów. Nic z tego nie wyszło.



W tej rozgrywce to Bayern rozdaje karty, bo kontrakt Lewandowskiego, gwarantujący mu najwyższe pobory w Bundeslidze, obowiązuje do 2021 roku.

Nowy sezon ligi niemieckiej wystartuje 24 sierpnia. Otworzy go mecz Bayernu z Hoffenheim.



Źródło: EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS Lewandowski w poprzednim sezonie był królem strzelców Bundesligi