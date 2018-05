"Sport Bild": Lewandowski chce odejść, Bayern poinformowany. Agent ma plan





Niemcy znów piszą o Robercie Lewandowskim. I znów tematem jest przyszłość Polaka w Bayernie Monachium. Tygodnik "Sport Bild" cytuje słowa jego agenta Piniego Zahaviego, który miał już rozmawiać z działaczami klubu na temat odejścia napastnika.

Źródło: Sport Bild Środowa okładka tygodnika "Sport Bild" Wedle najnowszych informacji opublikowanych przez niemiecki tygodnik, działacze bawarskiego klubu pierwszy raz oficjalnie zostali poinformowani o chęci odejścia Lewandowskiego.

- W sytuacji Roberta nic się nie zmienia. Potrzebuje zmian i nowych wyzwań w swojej karierze. Władze Bayernu o tym wiedzą - miał powiedzieć Zahavi dziennikarzom gazety.

W środę oczywiście to temat numer jeden. Lewandowski zdobi okładkę numeru. "Szefowie Bayernu poinformowani. Doradca Lewandowskiego pracuje nad transferem" - głosi tytuł.

Ma plan

- Motywacją Roberta nie są pieniądze ani konkretny klub, ponieważ prawie wszystkie najlepsze klubu chcą mieć najlepszego napastnika - wyjaśnia na łamach tygodnika Zahavi. Menedżer Polaka liczy na zrozumienie najważniejszych osób w bawarskim klubie - Karla-Heinza Rummenigge i Uliego Hoenessa. - Mają za sobą wspaniałą karierę. Powinni zrozumieć jego sytuację - wyjaśnia Zahavi.

Jak podaje "Sport Bild", Izraelczyk ma plan. Zapewnił Bayern, że ewentualny nabywca polskiego napastnika, w ramach rozliczenia za transfer, zaoferuje Niemcom nie tylko spore pieniądze, ale też gracza mającego uzupełnić lukę po "Lewym".

Dwa spotkania

W ostatnim czasie izraelski agent "Lewego" dwukrotnie miał spotkać się z kapitanem Biało-Czerwonych. O pierwszym spotkaniu poinformował angielski "The Sun". Do rozmów miało dojść w azjatyckiej restauracji w Monachium. Drugi raz Polak widziany był z Zahavim już w Warszawie, zanim poleciał do Arłamowa na zgrupowanie reprezentacji. Teraz, jak pokazuje ostatni tweet, Lewandowski skupia się już tylko na mundialu.



Mission: World Cup. The final countdown — Robert Lewandowski (@lewy_official) May 29, 2018





Media spekulują, że tematem rozmowy tej dwójki miał być, rzecz jasna, temat sytuacji transferowej Roberta w Bayernie. Chęć zmiany otoczenia była powodem, dla którego Polak w lutym, po dziesięciu latach, rozstał się z dotychczasowym menedżerem Cezarym Kucharskim i zaczął współpracę właśnie z Zahavim. O tym, że polski snajper chce jak najszybciej zmienić otoczenie, może świadczyć umowa, jaką zawarł z Izraelczykiem. Ich kontrakt obowiązuje tylko do końca sierpnia, a więc momentu, gdy w największych europejskich ligach dojdzie do zamknięcia okienka transferowego.

Potencjalnych kierunków jest kilka, lecz najczęściej ostatnio przewija się temat odejścia do PSG lub któregoś z klubów angielskiej Premier League. Bayern ani myśli wypuszczać swojego najlepszego napastnika na trzy lata przed końcem kontraktu, który wygasa w czerwcu 2021 roku.