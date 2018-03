Koszulki na jeden mecz. Piłkarze będą mieli na sobie część historii





Foto: Hummel Twitter Dania zagra w nietypowych koszulkach

Piłkarze Danii szykują niespodziankę dla swoich kibiców. We wtorkowym sparingu z Chile zagrają w unikatowych strojach nawiązujących do historii reprezentacji.

Specjalna koszulka składa się ze ścinek strojów, w jakich Duńczycy występowali przez ostatnie dekady. Znajdą się na niej między innymi czerwono-białe pasów, w których można było ich oglądać podczas mistrzostw świata w Meksyku w 1986 roku, gdzie dotarli do 1/8 finału.

Aby zrealizować pomysł niezbędna była pomoc... kibiców. To oni przekazali dawne trykoty z własnych kolekcji produkującej sprzęt firmie Hummel. Koszulki zaprezentowano już na twitterowym koncie marki.



Listen up, football shirt connoisseurs! Tuesday @DBUfodbold enters the pitch wearing the new Made by Denmark-shirts. A unique shirt created by old Denmark shirts donated by the Danish fans. Which shirts do you recognise in the stunning patchwork? #madebydenmark#DENCHIpic.twitter.com/wXiTd0eDas — hummel (@hummel1923) 25 marca 2018

Wielu duńskim fanom pomysł przypadł do gustu. Niektórzy domagali się, żeby reprezentacja zagrała w koszulkach podczas tegorocznych mistrzostw świata w Rosji.

To nie będzie możliwe. Firma poinformowała, że akcja ma charakter okolicznościowy i po meczu z Chile wszystkie stroje zostaną wystawione na aukcję, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cel charytatywny.

Cali na biało

To nie pierwszy oryginalny pomysł marki. Dwa lata temu reprezentacja zagrała w białych strojach, na których pierwszy raz w historii zabrakło tradycyjnych czerwonych akcentów. Miało to symbolizować początek nowej ery w duńskim futbolu.

Reprezentacji tego kraju zbrakło na dwóch ostatnich wielkich imprezach - mundialu w Brazylii i Euro 2016. Na tegorocznych mistrzostwach Duńczycy zagrają w grupie z Francją, Australią i Peru.