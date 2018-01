"Jak czekoladki rozpuszczają się w słońcu". Rosjanie jednym wpisem wywołali burzę





Oficjalne konto Spartaka Moskwa opublikowało w mediach społecznościowych krótki film z rozciągającymi się czarnoskórymi piłkarzami i podpisem: "Zobaczcie, jak czekoladki rozpuszczają się w słońcu". Internauci w komentarzach zarzucili rosyjskiemu klubowi rasizm. Po kilku godzinach wpis został usunięty.

Piłkarze mistrza Rosji przygotowują się do sezonu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na opublikowanym w sobotę krótkim filmie widać było, jak Luiz Adriano, Pedro Rocha i Fernando rozciągali się przy pełnym słońcu. Kibice udawali małpy, siatkarz poszedł do szatni Rasizm to... czytaj dalej »



"Zobaczcie, jak czekoladki rozpuszczają się w słońcu" - napisał moskiewski klub. Wpis w języku rosyjskim nie pozostał niezauważony. Internauci w komentarzach zarzucili Spartakowi rasizm. Klub po kilku godzinach zareagował i usunął nagranie z mediów społecznościowych.

Kolejny incydent

"Ten post z oficjalnego konta Spartaka Moskwa tylko podkreśla uprzedzenia wobec czarnoskórych w Rosji. Przypomina też na kilka miesięcy przed mistrzostwami świata, że Rosja - podobnie jak cała piłka nożna - ma wiele do zrobienia, żeby wyeliminować rasizm w każdej postaci" - skomentowało w oświadczeniu stowarzyszenie antyrasistowskie "Kick It Out".



To kolejny rasistowski incydent z udziałem Spartaka Moskwa. We wrześniu ubiegłego roku kibice moskiewskiego klubu podczas meczu młodzieżowej Ligi Mistrzów lżyli z piłkarza Liverpoolu Bobby’ego Adekanye. UEFA ukarała Spartaka częściowym zamknięciem stadionu na kolejne spotkanie.

W grudniu, podczas rewanżu z Liverpoolem, na tle rasistowskim miał zostać zaatakowany Rhian Brewster. Piłkarz The Reds oskarżył obrońcę gości Leonida Mironowa. UEFA prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

FIFA: Rasizm nie będzie tolerowany

Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział wszelkie przejawy rasizmu nie będą tolerowane na mundialu w Rosji. Szwajcar podkreślił, że arbiter będzie mógł przerwać mecz albo nawet go zakończyć, jeśli któryś z piłkarzy będzie obrażany.