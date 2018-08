Od herosa do tragedii. Słodko-gorzki wieczór Greka





Najpierw po faulu na nim czerwoną kartkę obejrzał rywal, potem sam zaliczył asystę, strzelił gola, a na koniec osłabił swój zespół. Piłkarz AEK-u Ateny Anastasios Bakasetas na długo zapamięta pierwszy mecz fazy play off Ligi Mistrzów z MOL Vidi Szekesfehervar.

Ostatni raz w fazie grupowej Ligi Mistrzów drużyna AEK-u grała dawno temu, bo w sezonie 2006/07. Teraz szansa na powtórkę jest niepowtarzalna. Po niespodziewanym wyeliminowaniu Celtiku Glasgow w III rundzie, w fazie play off Grecy trafili bowiem na Węgrów, którzy pierwszy raz doszli do tego etapu eliminacji.

Na awansie chyba najbardziej zależało wspomnianemu Bakasetasowi, który w AEK-u występuje od dwóch sezonów. W czasie środowego widowiska był niemal wszędzie. Gol Kędziory w Amsterdamie. Trudna sytuacja Dynama w rewanżu Ajax bliżej Ligi... czytaj dalej »

Ofiara oprawcą i dwie identyczne czerwienie

W 23. minucie w okolicy środka boiska zaatakował go wyprostowaną nogą Szabolcs Huszti. Grek padł jak rażony piorunem. Decyzja sędziego Gianluki Rocchiego była jednoznaczna - czerwona kartka dla Węgra. To oznaczało, że przez większość meczu gospodarze musieli radzić sobie bez jednego zawodnika.



Mimo bólu, Bakasetas wrócił do gry. Mało tego, dziesięć minut później uderzał groźnie z linii pola karnego, bramkarz gospodarzy z wielkim trudem wybił piłkę, ale z dobitką pospieszył Viktor Klonaridis, który strzelił gola.

Prawdopodobnie domeną Bakasetasa są strzały z szesnastki, bo tuż po przerwie 25-latek zdecydował się na bardzo podobne uderzenie. Tym razem piłka zatrzepotała w siatce, bramkarz był bez szans. 2:0.

Źródło: EPA/TIBOR ILLYES Koledzy gratulują Bakasetasowi

I tak już mogło zostać - pewnie pomyślał sobie grecki heros. Niestety, zaledwie cztery minuty po strzeleniu gola, skopiował wybryk rywala z pierwszej połowy i bez zastanowienia zaatakował wyprostowaną nogą jednego z zawodników węgierskiej drużyny. Sprawiedliwość musiała być - czerwona kartka i siły się wyrównały.

Źródło: EPA/TIBOR ILLYES Bakasetas w starciu z Lazoviciem

To był słodko-gorzki występ Greka. Zwłaszcza, że niedługo później MOL Vidi zdobyło bramkę na 1:2. Rewanż za tydzień w Atenach.



Wyniki IV rundy kwalifikacji:



środa, 22 sierpnia

Young Boys Berno - Dinamo Zagrzeb 1:1 (1:1)

Ajax Amsterdam - Dynamo Kijów 3:1 (3:1)

MOL Vidi Szekesfehervar - AEK Ateny 1:2 (0:1)



wtorek, 21 sierpnia

BATE Borysów - PSV Eindhoven 2:3 (1:1)

Benfica Lizbona - PAOK Saloniki 1:1 (1:0)

Crvena Zvezda Belgrad - FC Salzburg 0:0

Rewanże 28/29 sierpnia.