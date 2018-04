Bluzgał po bułgarsku, wyleciał z klubu. "Zaczął przeklinać wszystko"





Slawia Sofia zwolniła piłkarza reprezentacji Kenii Abouda Omara, bo ten miał obrażać kolegów z zespołu, członków sztabu szkoleniowego oraz nie okazywał należytego szacunku Bułgarii. "Ten bezczelny Kenijczyk zaczął przeklinać wszystko" - napisał w oświadczeniu prezes klubu Wentesław Stiefanow.

Omar musiał nie być specjalnie lubiany w drużynie. Wszyscy zawodnicy stołecznej drużyny jednogłośnie poparli decyzję klubu.

"Niechęć do Bułgarii"

Z trybun leciały ostre przedmioty. Znany trener zalał się krwią Czwartkowe derby... czytaj dalej » "Zdecydowałem się usunąć Abouda Omara z zespołu, a jego zobowiązania kontraktowe zostaną zawieszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa." - wyjawił prezes Stiefanow.

Według jego relacji zachowanie Kenijczyka było skandaliczne.

"Bez wyraźnego powodu zawodnik stał się arogancki. Nauczył się najbardziej wulgarnych zwrotów w języku bułgarskim i w ten sposób zwracał się do wszystkich zawodników. Ten bezczelny Kenijczyk zaczął przeklinać wszystko, co związane jest z życiem w naszym kraju i nawet nie próbował ukryć swojej niechęci do Bułgarii" - wyjaśnił szef sofijskiego klubu.



25-letni Omar to lewy obrońca. Uważany jest za spory talent, w reprezentacji swojego kraju rozegrał dotąd 36 meczów. Podpisując kontrakt ze Slawią Sofia w 2016 roku, został pierwszym Kenijczykiem w lidze bułgarskiej. Początkowo nie było z nim problemów, wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie i stał się ważną postacią drużyny.