Śląsk spokojny, Lechia nie. Sto goli Robaka





Foto: PAP/Jan Karwowski | Video: PAP/EPA Robak ma sto bramek w ekstraklasie

Śląsk Wrocław pokonał u siebie Lechię Gdańsk 3:1 i jest już niemal pewny utrzymania w ekstraklasie. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie. Swój jubileusz świętował Marcin Robak.

To było ważne spotkanie. I dla Śląska, i dla Lechii. Obie ekipy ostatnio dobrze punktowały, a mimo to wciąż nie mogły być pewne ligowego bytu. Sąsiadowały ze sobą w tabeli. Wrocławianie mieli o trzy punkty więcej. Kolejne trzy znacznie przybliżyły ich do pozostania w ekstraklasie.

Setka Robaka

Jagiellonia straciła szansę i piłkarzy. Szybki hat-trick uratował Cracovię Jagiellonia nie... czytaj dalej » Mecz miał być wyjątkowy dla Robaka. 35-letni napastnik wybiegł na boisku, mając na koncie 99 goli strzelonych w ekstraklasie. Okazję, aby zostać trzydziestym zawodnikiem w elitarnym klubie 100 otrzymał w pierwszej połowie. Po zagraniu ręką Flavio Paixao sędzia od razu wskazał na wapno. Do piłki podszedł Robak, który w takich sytuacjach się nie myli.

Przed rzutem karnym gospodarze mieli przewagę. Prowadzenie mogli objąć szybciej, ale po mocnym uderzeniu Roberta Picha była poprzeczka. Wrocławianie nacierali także po zdobytej bramce. Szybko udokumentowali ją kolejną. Obrońcom urwał się Jakub Kosecki, który pokonał Dusana Kuciaka w sytuacji sam na sam.

Pomocnik wrocławian zaliczył jedno z najlepszych spotkań w tym sezonie. Przed przerwą dorzucił kolejnego gola po indywidualnej akcji.

Źródło: PAP/Jan Karwowski Kosecki był skuteczny

Tego trafienia Śląsk bardzo potrzebował. Kilkanaście poprzednich minut należało do Lechii. Rozmiary porażki zmniejszył Sławomir Peszko, który wykończył szybką kontrę, a chwilę później doskonałej sytuacji nie wykorzystał Lukas Haraslim.

Bez goli po przerwie

Po przerwie obie ekipy stworzyły sobie jeszcze kilka okazji, ale tak skuteczne już nie były. Po stronie gospodarzy najlepsze marnował Pich. Pomocnik wrocławian na początku trafił w słupek, a w końcówce nie trafił z kilku metrów.

Lechia mogła zafundować gospodarzom nerwową końcówkę, gdyby lepiej nastawiony celownik miał Flavio. Uderzenie Portugalczyka kapitalnie obronił Jakub Słowik.

Na pięć kolejek przed końcem lechiści mają tylko pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk 3:1 (3:1).



Bramki: 1:0 Marcin Robak (26–karny), 2:0 Jakub Kosecki (30), 2:1 Sławomir Peszko (37), 3:1 Jakub Kosecki (45).



Śląsk Wrocław: Jakub Słowik - Kamil Dankowski, Piotr Celeban, Igors Tarasovs, Mateusz Cholewiak - Jakub Kosecki (87. Mateusz Lewandowski), Augusto, Michał Chrapek (81. Kamil Vacek), Tim Rieder (74. Dragoljub Srnic), Robert Pich - Marcin Robak.



Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Paweł Stolarski, Michał Nalepa, Ariel Borysiuk, Filip Mladenovic (86. Adam Chrzanowski) - Simeon Sławczew, Daniel Łukasik (68. Milos Krasic), Patryk Lipski, Lukas Haraslin (55. Joao Oliveira), Sławomir Peszko - Flavio Paixao.