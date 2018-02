Niemiecka telewizja: Real negocjuje z przedstawicielami Lewandowskiego





Foto: PAP/EPA | Video: Fakty TVN Lewandowski zmienił agenta

Kolejne spekulacje na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Tym razem prosto z Niemiec. Telewizja "Sky Deutschland" podaje na swojej stronie, że od kilku tygodni w kontakcie z przedstawicielami polskiego snajpera jest Jose Angel Sanchez, jedna z najważniejszych osób w Realu Madryt.

Lewandowski niedawno zmienił menedżera. W obozie Polaka pojawił się Izraelczyk Pini Zahavi. To jeden z najpotężniejszych agentów na świecie, stojący za wielkimi transferami. W opinii wielu ekspertów zaczął on współpracę z Polakiem właśnie po to, aby dopiąć kolejny.

Już rozmawiają?

Jak informuje na swojej stronie "Sky", Lewandowski jest w stanie zmienić klub już latem. Kto chciałby mieć go u siebie? Tutaj niespodzianki nie ma. Niemcy podają, że chodzi o Real.

Rozmowy już ponoć trwają. "Dyrektor wykonawczy Jose Angel Sanchez od kilku tygodni negocjuje z otoczeniem Polaka" - czytamy na stronie "Sky".

Niemiecki serwis informuje, że sam piłkarz chętnie zagrałby w Madrycie. Powołując się na hiszpańskie media dodaje też, że ewentualne rozliczenia między klubami uwzględniałyby definitywny transfer do Monachium Jamesa Rodrigueza, który w Bayernie gra na razie na zasadzie wypożyczenia.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski zmienił niedawno menedżera

Lewandowski zaprzecza

Trzęsienie u Lewandowskiego. Zmienił menedżera Brzmi... czytaj dalej » Sam Lewandowski ostatnio po raz kolejny zaprzeczył, że latem mógłby opuścić Monachium. - Nie miałem żadnych kontaktów z Realem Madryt. Nie wiem, czy mój agent miał. Wiem, że ludzie będą nadal pisać to, co chcą, ale mnie to nie interesuje - powiedział po sobotnim meczu z Herthą.

Kapitan reprezentacji Polski jest związany z Bayernem umową do czerwca 2021 roku. Wcześniej z Realem był już łączony kilka razy. Pierwszy raz jeszcze jako zawodnik Borussii Dortmund.

Bayern milczy

Odejścia Lewandowskiego nie wyobraża sobie trener Jupp Heynckes, który kilka dni temu zapewniał, że najlepsi zawodnicy zostaną na następny sezon w klubie.

Zastanawiające jest to, że kolejnych doniesień na temat ewentualnego odejścia "Lewego" nie skomentował jeszcze Bayern. Szefowie mistrzów Niemiec wszelkie tego typu plotki do tej pory ucinali błyskawicznie.