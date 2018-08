Ostatni szczęśliwi z awansem. Skład fazy grupowej Ligi Mistrzów skompletowany





Foto: PAP/EPA/ANDREAS SCHAAD | Ostatnie drużyny z awansem do Ligi Mistrzów

Benfica, PSV i Crvena Zvezda Belgrad - to te drużyny jako ostatnie zapewniły sobie awans do Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19. Znamy już zatem wszystkich 32 uczestników fazy grupowej. Losowanie w czwartek o 18.00, pierwsza kolejka 18 i 19 września.

Do sześciu razy sztuka. Historyczny awans w dwie minuty Czekali na to... czytaj dalej » W środę od początku najciekawiej było w Salonikach, gdzie PAOK podejmował Benfikę. W Portugalii padł remis 1:1, co w lepszej sytuacji stawiało ekipę z Grecji. To piłkarzy Razvana Lucescu nie zadowalało i od pierwszego gwizdka ruszyli do ataku. Efekt był niemal natychmiastowy, bo prowadzenie swojej drużynie dał, znany z występów w Legii Warszawa, Aleksandar Prijović. Ale to były tylko miłe złego początku.

Benfica otrząsnęła się w wielkim stylu. Wyrównał Jardel, a chwilę później z rzutu karnego trafił Eduardo Salvio. Na dokładkę - jeszcze przed przerwą - swoje dołożył Pizzi. Było 3:1, z tego PAOK nie mógł się podnieść. Tym bardziej, że lizbończycy po przerwie podwyższyli jeszcze na 4:1.

Spokój PSV, pogoń Crvenej Zvezdy

Ostatniego dnia eliminacji bramy piłkarskiego raju sforsowały także PSV Eidhoven i Crvena Zvezda Belgrad. Holendrzy sprawę załatwili bardzo szybko - do zaliczki (3:2) z pierwszego meczu z BATE Borysów dorzucili dwa gole w pierwszych 45 minutach rewanżu i wszystko było rozstrzygnięte. Skończyło się jeszcze efektowniej, bo 3:0.

Źródło: PAP/EPA/JERRY LAMPEN Eidhoven świętuje awans

Zdecydowanie ciekawiej było w Salzburgu. Tam gospodarze tuż po przerwie mieli prowadzenie 2:0 i przy 0:0 w pierwszym meczu wydawało się, że mogą zacząć świętowanie. Nic z tych rzeczy - Serbowie pokazali wielki charakter, w przeciągu ledwie minuty trafili dwukrotnie i to oni - za sprawą dwóch goli Bena - przybliżyli się do wymarzonej Ligi Mistrzów. W kolejnych minutach Zvezda mądrze się broniła i to ona zagra w najlepszych piłkarskich rozgrywkach w Europie.



Wyniki środowych meczów:

PAOK - Benfica 1:4 (1:1)

PSV - BATE 3:0 (3:2)

Salzburg - Crvena Zvezda 2:2 (0:0)

Komplet uczestników fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19:

1. Real Madryt,

2. Atletico Madryt,

3. Barcelona,

4. Bayern,

5. Manchester City,

6. Juventus,

7. PSG,

8. Lokomotiv Moskwa,

9. Liverpool,

10. Borussia Dortmund,

11. FC Porto,

12. Manchester United,

13. Szachtar Donieck,

14. Napoli,

15. Tottenham,

16. AS Roma,

17. Schalke,

18. Olympique Lyon,

19. AS Monaco,

20. CSKA Moskwa,

21. Valencia,

22. Viktoria Pilzno,

23. Club Brugge,

24. Galatasaray,

25. Inter,

26. Hoffenheim,

27. AEK Ateny,

28. Ajax Amsterdam,

29. Young Boys Berno,

30. PSV,

31. Benfica,

32. Crvena Zvezda.