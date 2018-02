Kibice naśmiewali się z tragedii Chapecoense. Klub przeprasza





Głupota to mało powiedziane. Do szokujących wydarzeń doszło podczas meczu Chapecoense z Nacionalem. Kibice urugwajskiego klubu naśmiewali się z katastrofy samolotu z udziałem członków brazylijskiego kubu.

Bramkarz z protezą już trenuje. "Straciłem nogę, ale nie radość z życia" Rok temu stracił... czytaj dalej » 29 listopada minął rok od katastrofy samolotu transportującego piłkarzy Chapecoense na finał Copa Sudamericana w okolicach kolumbijskiej miejscowości Medellin. Zginęło 71 osób, w tym 19 piłkarzy brazylijskiego klubu. Cały świat słał kondolencje i jednoczył się z klubem. Klubem, który musiał na nowo się odbudowywać i zatrudniać nowych piłkarzy.

Jakież zażenowanie musieli czuć kibice i rodziny zmarłych w piątkowy wieczór, w spotkaniu rozgrywanym w ramach II rundy kwalifikacji Copa Libertadores.

Chcą ich wyrzucić

Do Chapeco przyleciała ekipa Nacionalu, która ostatecznie wygrała 1:0 i ma niezłą zaliczkę przed rewanżem. Więcej niż o wyniku mówi się o skandalicznym zachowaniu kibiców urugwajskiego klubu, którzy prowokowali fanów gospodarzy, naśladując upadek samolotu.

Brazylijski klub natychmiast wezwał władze zarządzające południowoamerykańskim futbolem CONMEBOL do wyrzucenia Nacionalu z Copa Libertadores.



Federacja poprosiła urugwajski klub o przedstawienie swojej linii obrony do 8 lutego, czyli będzie już wówczas dzień po spotkaniu rewanżowym. Chapecoense szybko odpowiedziało, że chce, aby "wyrok zapadł przed 7 lutym lub żeby mecz przesunąć na inny termin, dopóki zostanie wydany wyrok".



Disgusting footage of a couple of travelling Nacional fans taunting Chapecoense fans over the airplane tragedy. Sanctions against the club could follow pic.twitter.com/yFBdZbPpFy — Martin da Cruz (@martindacruz_) February 1, 2018





Wstydzą się

Klub z Montevideo jest zbulwersowany zachowaniem swoich kibiców. "Niestety, chyba nie chcą brać udziału w imprezach sportowych" - napisali w oświadczeniu działacze Nacionalu, wyrażając "głęboki wstyd".

Zwycięzca tego dwumeczu zakwalifikuje się do trzeciej, ostatniej rundy kwalifikacyjnej przed rozrywkami grupowymi.



Nacional fan provoking Chapecoense fans last night with gestures about the plane crash. Absolutely disgraceful. @CONMEBOLpic.twitter.com/kDvhSFblbK — Brazil Football (@BrazilEdition2) February 1, 2018