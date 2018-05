Skandal na Narodowym. Kibice odpalali race, jedna płonęła na iglicy





Kolejny finał Pucharu Polski i kolejny skandal. Mecz pomiędzy Arką Gdynia a Legią Warszawa na PGE Narodowym znowu został przerwany. Tym razem przez skandaliczne zachowanie kibiców gdynian. Prezes PZPN Zbigniew Boniek już zapowiedział, że zawiadomi prokuraturę o "prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa".

To już powoli staje się tradycją. Finał Pucharu Polski to święto futbolu. Kibice obydwu zespołów zaprezentowali na trybunach kapitalne oprawy, ale w trakcie meczu znów nie obyło się bez skandalu.

Gola nie widzieli, opuszczali stadion przed końcem

Ledwo rozpoczęło się spotkanie, a fani Arki i Legii po raz pierwszy odpalili w swoich sektorach race. Niektórzy z pewnością nie mieli przez to możliwości zobaczyć, jak Jarosław Niezgoda strzelił pierwszego gola dla Legii.

W 57. minucie sędzia Piotr Lasyk był zmuszony do przerwania meczu. W sektorze kibiców Legii znów odpalono race. Część z kibiców zdecydowała się opuścić stadion z powodu kłębów dymu.

Mecz wznowiono po kilku minutach, ale w końcówce spotkania znów użyto środków pirotechnicznych. Tym razem były wystrzeliwane z sektora Arki w kierunku sympatyków Legii po przeciwnej stronie.



Brak słów pic.twitter.com/NcJLcSrDdu — Jan Kałucki (@J_Kalucki) May 2, 2018





Żadna z rac do nich nie doleciała, za to jedna wylądowała na murawie, a inna odbiła się od stadionowego telebimu. Na filmie widać, jak pali się element na iglicy stadionu.



Mało to wyraźne ale serio ta kopuła delikatnie pali się od 5 minut. pic.twitter.com/xAbh15xtR8 — Tomasz Zieliński (@TomekZiel) May 2, 2018

Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej straży pożarnej potwierdził, że w tej sprawie wpłynęło zgłoszenie. - Przejrzeliśmy monitoring, który dysponujemy. Wygląda na to, że pożar samoczynnie zgasł - powiedział tvnwarszawa.pl strażak. Zastrzegł przy tym, że na dach wejdą strażacy z grupy wysokościowej, żeby z bliska ocenić, czy nie ma tam zagrożenia.

PZPN zgłosi sprawę

Sędzia doliczył do meczu aż dziesięć minut. Legia wygrała ostatecznie 2:1 i sięgnęła po raz dziewiętnasty po Puchar Polski. Po spotkaniu mocno oburzony zachowaniem kibiców gdynian był Zbigniew Boniek.

- Jako PZPN zawiadomimy prokuraturę o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa, bo uważam, że kibice Arki zaczęli strzelać z nie wiadomo czego. Jeżeli te strzały doleciałyby do kibiców Legii, to mówilibyśmy o zagrożeniu życia. Zero tolerancji z naszej strony (...). Nie wiem, jaka kara czeka Arkę Gdynia, ale to jest skandal - powiedział po meczu w telewizyjnym wywiadzie prezes PZPN.