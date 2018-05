Sir Alex Ferguson po operacji. Miał wylew krwi do mózgu





Foto: Jane Barlow/PAP/PA | Video: Gordon Flood CC BY 2.0, Austin Osuide Sir Alex Ferguson jest ikoną Manchesteru United

Były menedżer Manchesteru United, ikona tego klubu Sir Alex Ferguson, trafił do szpitala. W sobotę wieczorem poinformowano, że 76-letni Szkot miał wylew krwi do mózgu i poddany został operacji.

Przyjaciele Fergusona wyjawili dziennikarzom, że ten narzekał na złe samopoczucie od czwartku.



Wezwana do jego domu karetka do szpitala dotarła w asyście policji.

Przebiegła pomyślnie

Do ojca natychmiast pojechał Darren, też trener piłkarski. Opuścił mecz swojej drużyny Doncaster Rovers, tłumacząc to "poważnymi sprawami rodzinnymi".

"Darren prosi o uszanowanie prywatności, informacje przekazywał będzie na bieżąco" - napisano w oświadczeniu klubu.



Oświadczenie wydał też Manchester United, to z niego wiadomo o wylewie krwi do mózgu i nagłej operacji. Potem dodano, że operacja przebiegła pomyślnie, a pacjent musi zostać na oddziale intensywnej terapii.



Ferguson przez 26 lat spędzonych na Old Trafford sięgnął z Czerwonymi Diabłami po 38 trofeów, w tym 13 mistrzostw Anglii i dwa triumfy w Lidze Mistrzów.



Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ — Manchester United (@ManUtd) 5 maja 2018