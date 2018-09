Berlusconi wraca. Kupuje klub z trzeciej ligi

Foto: EPA/FEDERICO PROIETTI Video: TVN24 BiS

30 tysięcy euro za miejsce na liście wyborczej Forza Italia

4.01 | Forza Italia, szykująca się do walki w marcowych wyborach we Włoszech ustaliła, że kto chce kandydować z jej list, musi wpłacić na konto partii 30 tysięcy euro. Partia jest w kłopotach finansowych po tym, jak zmieniono zasady finansowania ugrupowań politycznych we Włoszech. Na mocy ustawy wprowadzono możliwość odpisania przez podatników 2 promili należnego podatku na działalność wybranej przez nich partii, ale skorzystało z niej tylko kilka procent podatników. Forza Italia dostała z tego tytułu w zeszłym roku około 600 tysięcy euro. A Silvio Berlusconi czy inni zamożni zwolennicy mogą wpłacać na konto ugrupowania maksymalnie 100 tysięcy euro rocznie. W poprzednich wyborach stawka za miejsca na listach Forza Italia wynosiła 25 tysięcy euro. Materiał programu "24 Godziny".

